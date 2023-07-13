Чрезвычайная ситуация в Зарасай: из больницы массово уволились врачи, парализована работа

С 1 июля из Зарасайской больницы ушли 12 врачей. По словам уволившихся, намерены уйти и другие врачи.
О массовом увольнении сообщили сами врачи. По их словам, уйти их вынудили действия мэра Зарасая Нийоле Гуобене.
Из-за нехватки врачей остановлена работа отделения Внутренних болезней, реанимации и интенсивной терапии, отделения дневной хирургии. Также не предоставляют услуги кардиолога, невролога, пульмонолога.
"Врачи приняли решение уйти с работы после встречи мэра и вице-мэра Зарасайского района с работниками больницы 22 июня. На встрече работники больницы не получили ответы на заданные вопросы. Во время дискуссии внимание дальнейшей работе больницы не уделялось", – утверждают врачи.
По их словам, работа больницы расстроилась из-за грязных политических игр с участием директора больницы. Правда, с работы ушел и директор больницы.
Врачи сказали, что решили уйти с работы из-за плохого планирования реорганизации. Врачи выступают за реорганизацию, но выступают против плана, подготовленного властями района.
"Мы работали как команда, планировали, что после окончания резидентуры в район вернутся другие отличные врачи. Планировали работу", - но их планам не суждено было сбыться.
Врачу решили уйти, когда власти района представили иной способ реорганизации.
"Ответственные лица муниципалитета Зарасайского района решили не прислушиваться к просьбам врачей и выбрать иной путь реорганизации, по этой причине врачи ушли с работы", – писали врачи, заметив, что они не соглашались и на смену директора больницы.
"Все, кто ушел из больницы, до последнего ждали и надеялись, что удастся договориться. 30 июня состоялось собрание, на котором мэр не участвовала, а надеялись найти общий язык. Не удалось, поэтому с учетом заинтересованности мэра, отраженном в участии в собраниях, директор решил сохранить мандат члена горсовета и ушел с работы. Поскольку не видели дальнейших перспектив, больницу покинули и некоторые врачи", – сказано в документе.
"Очень жаль уходить из больницы, которая работает прибыльно, которая расширяет свою деятельность, растет. Жаль планов, которые казалось, удастся осуществить. Беспокоит и судьба пациентов. Жаль медсестер. Мы не понимаем, почему меняют отличного директора", – писали врачи.
Из больницы ушли терапевт и кардиолог Янина Ознанскене, терапевт и пульмонолог Вида-Вероника Римшявичене, невролог Светлана Маркина, радиолог Алла Маняхина, терапевт Юстас Грушаускас, гериатр Видас Шавинис, хирург и дежурный врач Виктория и Скирмантас Крункайтисы и др.
Пресс-секретарь Минздрава Томас Багдонас сказал, что министерство
о конфликте известно. Министр Арунас Дулькис едет в больницу 20 июля.
Во время визита министр будет выяснять ситуацию и попытается посадить за стол переговоров обе конфликтующие стороны.
По словам Багдонаса, жители Зарасая и района сейчас могут пользоваться услугами других больниц на расстоянии 20-40 км от дома.
Связаться с мэром Зарасайского района Гуобене журналистам пока не удалось.э