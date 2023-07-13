Чрезвычайная ситуация в Зарасай: из больницы массово уволились врачи, парализована работа

Врачи сказали, что решили уйти с работы из-за плохого планирования реорганизации. Врачи выступают за реорганизацию, но выступают против плана, подготовленного властями района.

По их словам, работа больницы расстроилась из-за грязных политических игр с участием директора больницы. Правда, с работы ушел и директор больницы.

"Врачи приняли решение уйти с работы после встречи мэра и вице-мэра Зарасайского района с работниками больницы 22 июня. На встрече работники больницы не получили ответы на заданные вопросы. Во время дискуссии внимание дальнейшей работе больницы не уделялось", – утверждают врачи.

О массовом увольнении сообщили сами врачи. По их словам, уйти их вынудили действия мэра Зарасая Нийоле Гуобене.

С 1 июля из Зарасайской больницы ушли 12 врачей. По словам уволившихся, намерены уйти и другие врачи.

"Мы работали как команда, планировали, что после окончания резидентуры в район вернутся другие отличные врачи. Планировали работу", - но их планам не суждено было сбыться.

Врачу решили уйти, когда власти района представили иной способ реорганизации.

"Ответственные лица муниципалитета Зарасайского района решили не прислушиваться к просьбам врачей и выбрать иной путь реорганизации, по этой причине врачи ушли с работы", – писали врачи, заметив, что они не соглашались и на смену директора больницы.

"Все, кто ушел из больницы, до последнего ждали и надеялись, что удастся договориться. 30 июня состоялось собрание, на котором мэр не участвовала, а надеялись найти общий язык. Не удалось, поэтому с учетом заинтересованности мэра, отраженном в участии в собраниях, директор решил сохранить мандат члена горсовета и ушел с работы. Поскольку не видели дальнейших перспектив, больницу покинули и некоторые врачи", – сказано в документе.