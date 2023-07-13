13 июля 2023 г. 16:47

Чрезвычайная ситуация в Зарасай: из больницы массово уволились врачи, парализована работа

 
в Зарасай едет глава Минздрава
Габриэле Гринкайте
ru.DELFI.lt
Zarasų ligoninė
Zarasų ligoninė
ФОТО: Asmeninio albumo nuotrauka

Работа Зарасайской больницы полностью парализована. Две недели назад из больницы массово ушли врачи, остановлена работа ряда отделений, поскольку в них некому работать. На следующей неделе в Зарасай едет министр здравоохранения Арунас Дулькис. С работы ушел и директор больницы.

С 1 июля из Зарасайской больницы ушли 12 врачей. По словам уволившихся, намерены уйти и другие врачи.

О массовом увольнении сообщили сами врачи. По их словам, уйти их вынудили действия мэра Зарасая Нийоле Гуобене.

Из-за нехватки врачей остановлена работа отделения Внутренних болезней, реанимации и интенсивной терапии, отделения дневной хирургии. Также не предоставляют услуги кардиолога, невролога, пульмонолога.

"Врачи приняли решение уйти с работы после встречи мэра и вице-мэра Зарасайского района с работниками больницы 22 июня. На встрече работники больницы не получили ответы на заданные вопросы. Во время дискуссии внимание дальнейшей работе больницы не уделялось", – утверждают врачи.

По их словам, работа больницы расстроилась из-за грязных политических игр с участием директора больницы. Правда, с работы ушел и директор больницы.

Врачи сказали, что решили уйти с работы из-за плохого планирования реорганизации. Врачи выступают за реорганизацию, но выступают против плана, подготовленного властями района.

"Мы работали как команда, планировали, что после окончания резидентуры в район вернутся другие отличные врачи. Планировали работу", - но их планам не суждено было сбыться.

Врачу решили уйти, когда власти района представили иной способ реорганизации.

"Ответственные лица муниципалитета Зарасайского района решили не прислушиваться к просьбам врачей и выбрать иной путь реорганизации, по этой причине врачи ушли с работы", – писали врачи, заметив, что они не соглашались и на смену директора больницы.

"Все, кто ушел из больницы, до последнего ждали и надеялись, что удастся договориться. 30 июня состоялось собрание, на котором мэр не участвовала, а надеялись найти общий язык. Не удалось, поэтому с учетом заинтересованности мэра, отраженном в участии в собраниях, директор решил сохранить мандат члена горсовета и ушел с работы. Поскольку не видели дальнейших перспектив, больницу покинули и некоторые врачи", – сказано в документе.

"Очень жаль уходить из больницы, которая работает прибыльно, которая расширяет свою деятельность, растет. Жаль планов, которые казалось, удастся осуществить. Беспокоит и судьба пациентов. Жаль медсестер. Мы не понимаем, почему меняют отличного директора", – писали врачи.

Из больницы ушли терапевт и кардиолог Янина Ознанскене, терапевт и пульмонолог Вида-Вероника Римшявичене, невролог Светлана Маркина, радиолог Алла Маняхина, терапевт Юстас Грушаускас, гериатр Видас Шавинис, хирург и дежурный врач Виктория и Скирмантас Крункайтисы и др.

Пресс-секретарь Минздрава Томас Багдонас сказал, что министерство
о конфликте известно. Министр Арунас Дулькис едет в больницу 20 июля.

Во время визита министр будет выяснять ситуацию и попытается посадить за стол переговоров обе конфликтующие стороны.

По словам Багдонаса, жители Зарасая и района сейчас могут пользоваться услугами других больниц на расстоянии 20-40 км от дома.

Связаться с мэром Зарасайского района Гуобене журналистам пока не удалось.э

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