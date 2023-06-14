Чрезвычайная ситуация на литовском взморье – гибнет урожай, жителей просят не жарить шашлык

"Сейчас мы идем по полю с озимыми. Ближе к мелиорационному каналу, где есть влага, озимые растут, дальше от канала - сохнут, фермеры убеждены - урожай будет плохим", – рассказала журналистка LNK.

Председатель Союза фермеров Кретингского района Римантас Пауликас прогнозирует, что урожай может быть на 60% хуже обычного, уже есть высохшие и погибшие участки с зерновыми. Местами вместо 5-6 т получат всего 2 т. Даже дождь не восстановит посевы.

Засуха высушила не только посевы, но и поля. Фермеры планируют делать корма из своего урожая, поскольку корма им уже не по карману. Если раньше рулон сена стоил 5 евро, то сейчас цена достигла 50.

Эмилия Мартинкене из деревни Руднинкай сказала, что похожей погода была 15 лет назад. Она опасается, что без дождя в колодце скоро не будет воды.

На трети территории Литвы в лесах фиксируют самый высокий - пятый - уровень пожарной опасности.

Сигитас Купштис, главный егерь Кретингского лесничества, сказал, что при таком уровне пожарной опасности вероятность пожара вырастает до 90%. Жителей просят не только не курить и не бросать спички, но и не жарить шашлыки, не разводить костры, чтобы не начался пожар.

В некоторых районах уже запрещено ходить в лес.

Мэр Кретингского района Антанас Калнюс сказал, что намерен обратиться в правительство, чтобы чрезвычайную ситуацию объявили в масштабах всей страны.