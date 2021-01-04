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Ужесточенный карантин в Литве введен с 16 декабря – есть ли какие-то результаты этих ограничений? По данным за последние сутки, каждый 5 тест дал положительный результат. В беседе с членом совета экспертов, созданного президентом Литвы, и ученым Euromonitor International Вайдотасом Землисом-Балявичюсом выясняли, достаточно ли принятых ограничений.
Kontrolės postai Kaune
Kontrolės postai Kaune
© DELFI / Nerijus Povilaitis

В передаче "День на Delfi" ученый сказал, что реальную эпидемиологическую ситуацию мы увидим после этой недели.

"Все увидим на этой неделе, у нас были праздники, поэтому тестирование снизилось. И, к сожалению, мы не можем сказать, по какой причине снизилось количество больных", – сказал ученый.

Он сказал, что понимает, что общество хочет услышать ясный ответ на этот вопрос, но придется подождать еще неделю. Однако некоторые улучшения статистика показывает.

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"В последнее время есть некоторые улучшения, поскольку в выходные несколько снизился процент положительных случаев, обычно он в выходные дни увеличивался. Но это данные за пару дней. Надо подождать данные за эту неделю, чтобы увидеть и убедиться в том, какова сейчас ситуация", – сказал ученый.

Он заметил, что призывает подождать данные не только за эту, но и за следующую неделю, и только тогда оценивать реальную ситуацию в Литве.

"Данные должны снизится до нескольких сотен больных в сутки, а мы пока еще видим тысячи, даже при сниженном объеме тестирования. Пока дата действия ограничений 31 января, тогда будем смотреть, нужны ли дальнейшие ограничения", – сказал Землис-Балявичюс.

Эксперт сказал, что пока процент положительных тестов составляет двузначное число, поэтому нельзя расслабляться. 4 января этот показатель составлял 22,7% за последние 7 дней.

"А когда будет такой результат - зависит от нас, как мы соблюдаем ограничения. Я думаю, часть людей их соблюдает, но другая - нет. Это они способствуют распространению болезни. Я надеюсь, что в ближайшие недели мы будем наблюдать спад. Если он будет значительным, то ограничения можно будет ослабить", – сказал эксперт.

В Латвии в Новый год был введен комендантский час, несмотря на то, что ситуация там лучше, чем в Литве.

"Я не знаю, какие законы в Латвии, не знаю, какой там порядок введения комендантского часа. Но у нас его нельзя ввести, если нет режима ЧП. А режим ЧП связан с военным положением, поэтому кажется нелогичным в условиях пандемии. Конечно, комендантский час помог бы, но это работа для парламента, он должен принять законы для управления пандемией и т.д. (…) Если его вводят в ночное время, это неплохой психологический фактор, поскольку это серьезно", – сказал эксперт.

"При плохом сценарии, я думаю, на следующей неделе средний показатель будет 3000 в сутки. Это плохой сценарий, конечно, еще хуже будет, если количество случаев будет расти. Хороший сценарий – если будет снижение.

Если средний показатель за 7 дней составит 2000 в день, это значит, ограничения действуют. (…) До 31 января может снизиться до 1000 в день, это значительно улучшит положение системы здравоохранения, это будет хорошо", – сказал Землис-Балявичюс.

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