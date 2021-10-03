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Вайда Гирайтите, 37-летняя депутат Сейма, заместитель старейшины фракции Партии труда, вышла замуж.
Seimo narė Vaida Giraitytė
Seimo narė Vaida Giraitytė
© Asmeninio albumo nuotr.

Алиция Щербайте, подруга В. Гирайтите и член Шальчининкского городского совета, сообщила об этом в своем Facebook.

"Поженили члена Сейма, хорошую подругу и замечательного человека Вайду Гирайтите и хорошего Саулюса Юшкявичюса!

Как я рада - огромного счастья!"- написала она, поделившись фотографией со свадьбы.

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