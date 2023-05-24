"21 тысячу, столько я сегодня перевел на счет Каунасского городского самоуправления. Это половина от общей суммы, которая была выплачена мне в течение моего предыдущего срока в Каунасском городском совете", — написал политик на своей страничке в Facebook во вторник, опубликовав фотографию выписки по банковскому счету.

Каунасский консерватор заявляет, что принял такое решение потому, что, по его словам, "ситуация перешла все границы" —вопросы о прозрачности средств, выделяемых на деятельность членов совета, и поверхностная оценка обстоятельств вызвала неразбериху в стране.

"Я возвращаю деньги, но не потому, что не использовал их при исполнении своих обязанностей члена совета. А потому, что эта ситуация уже перешла все границы. Безответственные заявления, поверхностная оценка ситуации, невникание в основную, системную проблему и – в конечном итоге – кризис во всем государстве. В стране, у границ которой идет война, в которой через месяц соберется элита НАТО", — написал он.

По словам П. Лукшявичюса, он использовал средства прозрачно и добросовестно, однако все же поднимал вопрос о том, являются ли действующий в Каунасе порядок использования средств членов совета и отчетность надлежащими. Консерватор сказал, что оставит этот вопрос нынешнему городскому правящему большинству.

"Возвращаю, хотя ничего не украл и ничего не растрачивал. Я, как и все члены Каунасского горсовета, соблюдал порядок Каунасского горсовета. Надлежащий ли он? Или ненадлежащий? Я оставляю этот вопрос правящим города Каунаса и их администрации, которые утвердили этот порядок и требовали его соблюдать", – сказал П. Лукшявичюс.

"В их власти и воле выяснить этот вопрос, разъяснить членам совета и принять соответствующие решения, если они необходимы, чтобы всем окончательно стало понятно, по какому порядку мы работаем, что он был прозрачен и соответствовал всем законам, и чтобы мы наконец-то смогли продолжить работу", – сказал член совета.

ELTA напоминает, что проводимое общественником Андрюсом Тапинасом расследование использования муниципальных денежных средств вызвало в стране политический кризис.