Читателя удивила цена на литовское мороженое в Германии: торговцы говорят, что упущена одна деталь

„Наша дочь сейчас учится в Германии, она очень удивилась, когда увидела в одном торговом центре литовское мороженое. Но еще больше был удивлен я, когда увидел цену на это мороженое в Литве“, – писал мужчина.
В Литве мороженое почти в два раза дороже, чем в Германии. Мороженое KAR KAR/Baltoji varnelė компании Klaipėdos pienas в Литве стоит 7,39 евро за 950 мл/550 г, а в немецком Kaufland всего 3,79 евро.
„Интересно, откуда такая разница – снова „разные расходы на логистику“, а может жадность торговцев?“, – шутил читатель.
Он зафиксировал цену на это мороженое в магазинах Maxima. Представители сети заметили, что в Германии мороженое продавали со скидкой.
„Обращаем внимание на то, что в Германии это мороженое продавали со скидкой – на этикетке указано, что срок годности короткий. В нашем магазине указана обычная цена, без скидки, поэтому сравнение неточное“, – сказала Delfi представитель Maxima Индре Тракимайте-Шяшкувене.
„Тем более, что конечная цена на товар зависит от разных факторов. Во-первых, ценовая политика зависит от рынка индивидуальной страны, его размеров и конкуренции на нем“, – прибавила она.
Тракимайте-Шяшкувене сказала, что у каждой дети свой поставщик. В ценовую политику входят расходы на , зарплаты работников, расходы на энергоресурсы, стоимость аренды, другие расходы.
На самом деле на этикетке немецкого мороженого указано Nur für kurze Zeit - „Только ненадолго (действие цены)“.
В электронном магазине Iki это мороженое стоит 7,99 евро, а с дисконтной картой - 4 евро.
Представитель агентства SeeNext Томас Даукша представил общий итог разницы в ценах в Литве и за границей.
„В общем, учитывается размер рынка, конкурентное, налоговое окружение. Это ти критерия, которые больше всего влияют на цену“, – сказал Даукша.
„Может, это стратегия выхода на рынок, ведь они на немецком рынке появились недавно“, – заметил он.
Портал пока не получил комментарий компании Klaipėdos pienas.