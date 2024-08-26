2024.08.26 07:07

Читателя портала беспокоит появление лисы во дворе – ничего не боится, пытается зайти в дом

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Lapė
Lapė
ФОТО: Danutė

Дануте из Плунгеского района сказала, что в их двор все время приходит лиса. В прошлом году лисята утащили ботинки у ее соседей. Женщина говорит, что чувствует себя небезопасно – лиса ничего не боится, заходит в теплицу, однажды пыталась зайти в дом.

По словам женщины, лисицы приходят не только в ее двор, но и во двор к ее сестре, к соседям, приходят и во двор больницы.

„Соседи раньше снаружи оставляли ботинки, так утром находили только по одному из пары. Потом заметили лисят и поняли, что это лисята уносят. В прошлом году было трое лисят, в этом только один. Муж думает, может, отбился от семьи.

Ни отца ни матери не видно, только один, красивый, молодой. Очень милый. Сидим вечером, видим – лиса в теплице. Потом выбежала, пошла к огороду, оборачивается. Ничего не боится. Я пошла в дом, она за мной“, – рассказала Дануте.

Lapė

„Приходит этот лисенок и к моей сестре. Она много работает, редко бывает во дворе, вот он и стал к ней ходить. Сестра находит следы то во дворе, то в теплице. Он подкопал перцы чили. Там забор деревянный, лиса сделала подкоп. Сестра закопала лаз, лиса снова прокопала“, – рассказала Дануте.

Она сказала, что никто лису не приручал, поэтому трудно понять, почему она такая бесстрашная.

Lapė

Натуралиста Дейвидаса Макавичюса этот рассказ не удивил – лисицы не боятся людей.

„Лисицы все чаще приходят в город, за границей нормально, что они живут в городе. В Мажейкяй мы тоже наблюдаем, что лисицы уносят ботинки. Обувь из кожи, а кожа – еда.

Чаще всего это делают годовалые особи, неопытные, бесстрашные. Взрослые лисицы понимают, что ботинки не съешь. Молодым особям сложно найти еду, вот они и приходят к людям.

Жители часто оставляют во дворе еду для собак и кошек. Лиситам такую добычу найти легче, чем поймать кого-то на ужин“, – сказал Макавичюс, заметив, что важно не оставлять еду и мешки с мусором, потому что лисы могут их разорвать.

D. Makavičius

„Обычно если хищник идет к человеку - он болен, может, бешенство, может, чесотка. Все это можно увидеть по поведению и внешнему виду животного.

Лисята, выросшие в городе, будут здесь держаться и когда вырастут, поскольку это привычное для них место.

Важно избегать контакта, не оставлять еду. Можно установить фонари с датчиками на движение, хлопнуть в ладоши, когда увидите лису, чтобы ее отпугнуть. Если рядом ходят дикие животные, не выпускайте собак и кошек, чтобы они не заразились разными болезнями или не пострадали“, – советует натуралист.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии