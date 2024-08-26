Читателя портала беспокоит появление лисы во дворе – ничего не боится, пытается зайти в дом

По словам женщины, лисицы приходят не только в ее двор, но и во двор к ее сестре, к соседям, приходят и во двор больницы.

„Соседи раньше снаружи оставляли ботинки, так утром находили только по одному из пары. Потом заметили лисят и поняли, что это лисята уносят. В прошлом году было трое лисят, в этом только один. Муж думает, может, отбился от семьи.

Ни отца ни матери не видно, только один, красивый, молодой. Очень милый. Сидим вечером, видим – лиса в теплице. Потом выбежала, пошла к огороду, оборачивается. Ничего не боится. Я пошла в дом, она за мной“, – рассказала Дануте.