На днях я шла в магазин, был обычный рабочий день, шла за хлебом. И испугалась, увидев очередь – думаю, неужели покупатели на улице ждут? Выяснилось, что очередь стояла к пакомату.

Очередь к пакомату была такой, как в советское время за бананами. Все меняется, но предпраздничный дурдом не меняется... Будете богатыми, если столько посылок? Людям нужны вещи, нужны здесь и сейчас. Точка.

Люди, вы сошли с ума? Неужели подарки надо заказывать за несколько дней до праздника? Ведь если там не подарки, необходимые в последнюю минуту, то не знаю, чем объяснить такой феномен. Может одежда, платье, туфли к празднику?

Но опят-таки – разве надо заказывать в последние дни? Вы сошли с ума.

Нет бы спокойно готовиться к празднику, подумать, кто из близких, чего захочет, купить, приготовить заранее... Но нет, все в спешке, полдня в очереди. Настоящий праздник, ничего не скажешь".