"Из-за сильных болей в спине я ходила на консультацию к неврологу-специалисту физической реабилитации Л.Й.К. (настоящее имя врача редакции известно) в Центре медицины и диагностики на ул. В.Грибо.

Во время осмотра врач велел снять свитер и брюки и идти на пятках к двери, а от двери к нему на пальцах, подняв руки вверх, потом снова на пятках. Затем велел лечь на спину и стал металлическим предметом тыкать в разные части ног, ступни, живот, спрашивал везде ли чувствуется та же боль. И даже не спрашивал нормально, а что-то бормотал себе под нос, когда я не поняла, чего он хочет, разозлился и сказал, что я должна говорить, везде ли чувствую одинаковую боль.

Когда он дотрагивался до живота, приподнял мое нижнее белье и заглянул туда. Именно. Я не думаю, что это нормальное поведение во время осмотра и в этом была необходимость. Это сродни сексуальному домогательству, такого в подобной клинике быть не должно.

Вообще, такой некомпетентный врач не должен работать с людьми, а особенно с женщинами. После этого визита у меня появилось странное чувство, похожее на вину за то, что я отняла у врача время. Например, когда я задала врачу вопрос, он разнервничался и сказал, что я должна перестать заниматься спортом, что мне надо сидеть дома.

Стоимость консультации 75 евро. Хорошо, что страховка погасила 80%, я заплатила всего 12,6 евро.

Дома я почитала комментарии об этом враче и поняла, что многие женщины столкнулись с таким поведением. Это очень плохо. Я записалась на магнитный резонанс в этой клинике, после исследования должна буду вернуться к этому же врачу на вторую консультацию.

Честно говоря, представить себе не могу, как ходить по клинике, вспоминая такой опыт. О втором таком же визите и подумать страшно. Я написала отзыв в Центр медицины, мне принесли извинения и сообщили, что информацию передадут руководству.

Я не думаю, что что-то изменится и врача уволят, ведь в интернете много комментариев на эту тему, а врач продолжает работать. Думаю, эту историю надо предать огласке".

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Delfi обратился в Центр медицины и диагностики за комментарием, но прошло больше недели, и никакой информации не получил.

Портал цитирует комментарий центра для lrytas.lt об этой истории:

Центр на вопросы не ответил, работу врача не комментировал, но указал, что на жалобы Эрики отреагировали, в ближайшее время ее обсудят на заседании Комиссии по этике.

"Качественное и профессиональное обслуживание клиентов - один из важнейших принципов нашей работы. Мы требовательно относимся к вопросы этики наших врачей. Поэтому мы серьезно относимся к сложившейся ситуации. В ближайшие дни состоится заседание комиссии по этике, на котором проанализируем и оценим детали и обстоятельства ситуации, примем соответствующие решения. Пока можем предложить услуги других специалистов нашей клиники. Искренне сожалеем в связи со сложившейся ситуацией и постараемся сделать так, чтобы подобное не повторилось", – сказано в комментарии представителя клиники Лины Киселене.