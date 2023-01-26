Читатели портала рассказали о высоких ценах: дешевле заказывать доставку из Латвии

Инфляция в Литве выше 20%, дорожает практически все. Продукты питания в Литве подорожали на 35%.

Семья клайпедчан, которая делает дома ремонт, рассказала, что не могла поверить своим глазам, увидев цены на фурнитуру для мебели. Они искали красивые ручки для шкафа. Нашли в Литве по цене... 59,45 евро за штуку. Однако, поискав в интернете, были удивлены.

"Тот же бренд, тот же производитель, те же размеры, но в Литве штука стоит 59,45 евро, в Латвии – 32,02 евро, а в США – 45 долларов", – удивлялись клайпедчане.

Kainų palyginimas © Skaitytojo nuotr.

Они посчитали, что заказать в Латвии с доставкой в Литву получается дешевле. Читатели портала рассказали, что заметили существенную разницу и в ценах на другие товары.

"В Литве ручки стоят 20,13 евро, в Латвии та же модель, производитель, цвет – 11,3 евро", – рассказали они.

Глава портала Pricer.lt (портал отслеживает цены на продукты в Литве) Пятрас Чепкаускас сказал, что в такой разнице цен нет ничего нового.

"Мы и сами видели, что, например, включатели в Великобритании были в 4-5 раз дешевле", – сказал он.

По его словам, в Литве включатель стоил 41,1 евро, а в Великобритании – 7,43 фунтов стерлингов.

"Думаю, торговцы ставят такие цены, думая, что все равно купят. Если товар стоит евро, думают так: "Ладно, сделаю 3 евро". Думаю, это жадность и это выражается в таких сферах, где у потребителя не с чем сравнить", – заметил Чепкаускас.

Он сказал, что похожая разница в цене бывает и на продукты. Недавно в одном из ТЦ Литвы конфеты стоили на 125% дороже, чем в Великобритании.

"Если сильно повышают цену на какой-то базовый товар, который всем известен, то заметят и будут говорить, вот, творог стоит 20 евро, но цены на другие товары жители могут и не заметить", – сказал Чепкаускас.