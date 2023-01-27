"В ноябре на своем участке я заметил необычную картину. Может натуралисты могут это объяснить? Фото сделано 9 ноября, в Вильнюсском районе. Эти березы посажены в 2022 году. Я их постоянно осматриваю. В сентябре ничего подобного не было. Сейчас на высоте 1,20 м висят сушеные лягушки. Одна как будто вросла в ствол. Фотографии второй нет, но ока словно вросла в сук, на его конце", – писал Миндаугас.

Герпетолог Герардас Пашкявичюс сказал, что это работа птицы.

"Есть такая красивая птица сорокопут. Она охотится на мышей, лягушек, ящериц, кузнечиков. Сорокопуты ловят их и насаживают на ветки, сучья или колючки, например, на боярышнике. Так сорокопуты запасают добычу", – сказал специалист.

Он заметил, что сорокопут мог забыть о своей "кладовке", в которой оставил лягушек.

"Вот лягушка и осталась на стволе", – сказал Пашкявичюс.