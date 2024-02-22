Читатель рассказала, какие грибы можно собирать зимой

Многие удивляются, когда видят, как женщина зимой возвращается из леса с корзиной грибов. Вайва уверяет, что ходит за грибами круглый год.

"Я хожу в лес погулять, подышать свежим воздухом, а поскольку интересуюсь грибами, знаю, что некоторые растут и зимой, поэтому в лесу я нашла такие места, где они растут и собирают грибы всю зиму, каждую неделю", – сказала живущая в районе Григишкес женщина.

"Есть такие грибы - зимние опята – они красивые, оранжевые. Они растут в холодную погоду, особенно во время оттепели. Это вкусные грибы, их приятно собирать, они совсем как опята. Потом достаточно недолго отварить, и готовь, что хочешь. В зимних опятах есть полезные вещества, железо, калорий нет вообще", – прибавила Вайва.

В лесу Вайва собирает и аурискальпиум обыкновенный. "Этот гриб своей консистенцией напоминает желе, его можно есть сырым, но я все же обдаю его кипятком, а потом добавляю в салаты", – рассказала женщина.

Есть и третий вид грибов, который она собирает зимой – вёшенка обыкновенная.