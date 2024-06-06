Читатель предупреждает: за женщинами на палангском пляже наблюдают извращенцы

„На женском пляже в Паланге я столкнулась с тем, что кто-то вел наблюдение и возможно снимал женщин на видео. Двое мужчин постоянно меняли местонахождения - ходили от куста к кусту, они были в масках, таились в кустах, возможно, снимали женщин на видео. Когда они заметили, что я их фотографирую, ненадолго ушли, но потом снова вернулись“, – рассказала Анастасия.