2024.06.06 07:15

Читатель предупреждает: за женщинами на палангском пляже наблюдают извращенцы

 
Кристина Кибартайте-Дамуле
ru.DELFI.lt
Moterų paplūdimys
Moterų paplūdimys
ФОТО: M. Milinio nuotr.

Отдыхающие, приходящие на женский пляж надеются на возможность спокойно отдохнуть вдали от посторонних глаз. Однако такое возможно не всегда – читатель Delfi Анастасия рассказала, что за женщинами на пляже наблюдают, вероятно, извращенцы.

„На женском пляже в Паланге я столкнулась с тем, что кто-то вел наблюдение и возможно снимал женщин на видео. Двое мужчин постоянно меняли местонахождения - ходили от куста к кусту, они были в масках, таились в кустах, возможно, снимали женщин на видео. Когда они заметили, что я их фотографирую, ненадолго ушли, но потом снова вернулись“, – рассказала Анастасия.

По ее словам, мужчины прятались в дюнах над пляжем. Когда Анастасии надоело наблюдение, она пошла в сторону мужчин и крикнула, чтобы они убирались прочь, тогда они убежали.

„Бело неприятно и небезопасно. Хочется надеяться, что ситуация изменится, женщины смогут свободно вздохнуть и чувствовать себя в безопасности“, – писала она.

Представитель Литовской полиции Рамунас Матонис сказал Delfi, что полиция получает подобные сообщения, но редко.

„Если вы заметили подозрительных лиц, сразу же вызывайте полицию. Если есть возможность - сфотографируйте их, снимите на видео и передайте материалы в полицию“, – продолжил он.

Матонис рекомендовал выбирать места, где находится больше людей, там извращенцы появляются реже.

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