aA
Читатель портала Рамунас поделился видео, на котором запечатлел барсука. Видео было снято в Аникщяйском районе. Барсука, видимо, съемки не особенно волновали, он был занят своими делами.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Президент Литвы о вступлении в Компартию в 1988-ом: жаждал сделать карьеру ученого (1)

Президент Гитанас Науседа сказал, что в 1988 году...

Документы: президент Науседа в анкете не указал, что в 1988 году вступил в Компартию (2)

Журналист Довидас Панцеровас в среду в фейсбуке...

Синоптики прогнозируют весеннее потепление

В ночь на четверг над Литвой пройдет теплый...

Важная информация: в пасхальные выходные пройдут не все платежи

На Пасху большая часть клиентов с проблемами не...

Сквернялис: президент должен сказать, является ли он до сих пор членом партии

Председатель партии "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис ,...