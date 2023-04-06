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Читатель портала Рамунас поделился видео, на котором запечатлел барсука. Видео было снято в Аникщяйском районе. Барсука, видимо, съемки не особенно волновали, он был занят своими делами.
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