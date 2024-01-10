Читатель был возмущен условиями работы почтальона: это насмешка над человеком

"Почтальон в Траку Воке уже несколько месяцев развозит почту на велосипеде или ходит пешком. Машину у нее "Литовская почта" забрала, заявив, что можно обойтись и без нее. Интересно, могла бы мать начальника, который так решил, делать это зимой на велосипеде? Разве это не насмешка над человеком?

В Траку Воке нет ни тротуаров, ни освещения, зимой дороги плохо чистят. "Литовская почта" не думает, что это опасно для жизни почтальона?" – возмущалась Виолета.

Представитель "Литовской почты" Лукас Задарацкас сказал Delfi, что в Траку Воке работают два почтальона – один ходит пешком, другой ездит на автомобиле.

"Все зависит от количества посылок или писем, а также от расстояния, тогда один почтальон берет авто, а другой идет пешком. Как в этом районе, так и в других, почтальоны носят лишь небольшие посылки и обслуживают небольшую территорию", – сказал он.