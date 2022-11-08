Число вакансий сокращается: спросом пользуются только некоторые специалисты

Экономические вызовы приводят к снижению числа вакансий. После того как завершился постпандемический рост, большая часть работодателей искала новых работников, сейчас больше предпринимателей с осторожностью смотрят в будущее.

"Естественно, что по мере роста инфляции, компании начинают проявлять осторожность, в нашем случае своевременно были сделаны нужные инвестиции, это позволило встретить осень без переживаний", – сказал представитель Baltic line Александрас Ивановас.

Но не весь бизнес встретил осень так спокойно. Новых работников ищет меньше компаний.

"С весны по мере приближения осени число свободных рабочих мест сократилось. Если в конце лета годовое снижение составило 7%, то сейчас больше 10%", – сказал глава портала CV bankas Томас Толейкис.

"Если говорить о сентябрьских переменах, то по сравнению с августом, число свободных рабочих мест сократилось на 4000", – сказала директор Службы занятости Инга Балнаносене.

Поиск работников в части компаний останавливает инфляция и неопределенность.

"Компании наблюдают, что будет, какой будет финансовая ситуация, что с ценами на энергоресурсы", – сказал Толейкис.

Хотя свободных вакансий становится все меньше, представитель промышленного сектора сказал, что рабочих рук не хватает всегда. Не хватает не только квалифицированных, но и неквалифицированных работников, их приходится искать за границей.

"Если начнется рецессия или какие-то более серьезные экономические трудности, возможно, уменьшится спрос, но людей всегда не хватает", – сказал гендиректор Литовской конфедерации промышленников Ричардас Сартатавичюс.

Сейчас требуется меньше управляющих, журналистов, специалистов по маркетингу. Меньше регистрируют свободных мест для водителей, операторов производства и сельского хозяйства.

"Меньше людей ищет работу. Если посмотреть, сколько зарегистрированных безработных, то в сентябре их зарегистрировалось на 4800 больше, чем в августе", – сказала Балнаносене.

Осенью на CV banke количество зарегистрированных резюме увеличилось на 11%.

"В этом году активность чувствуется даже не с лета, а с начала года", – сказал Толейкис.

Однако некоторых специалистов по-прежнему не хватает.

"Там, где работников не хватало, их и не хватает. Если взять инженерную промышленность, сектор ИТ, производство, транспорт", – сказала Балнаносене.

"Самые популярные сферы по-прежнему: производство, обслуживание клиентов, продажи, специалисты по финансам", – сказал Толейкис.

По данным Службы занятости, сейчас работу в Литве ищут 142 000 человек. Большая часть не может найти работу из-за нехватки квалификации.