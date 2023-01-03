Число погибших при пожарах в прошлом году – одно из самых низких за весь период независимости

Например, в 2003 году в пожарах в Литве погибли 255 человек, десять лет спустя в - 2013 году – 150 человек.
В 2019 году было зарегистрировано 70 смертей, но в следующем году их число выросло до 95. В 2021 году погибли 94 человека.
У подавляющего большинства погибших при пожаре в домах не были установлены автономные датчики дыма, а треть смертей при пожарах произошла из-за неосторожного курения. Из-за последней причины в прошлом году погибли 26 человек.
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