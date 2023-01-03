aA
В прошлом году в пожарах в Литве погибли 72 человека - это один из самых низких показателей числа погибших в огне или при задымлении за весь период независимости, показывают данные, собранные BNS.
Число погибших при пожарах в прошлом году – одно из самых низких за весь период независимости
© DELFI

Например, в 2003 году в пожарах в Литве погибли 255 человек, десять лет спустя в - 2013 году – 150 человек.

В 2019 году было зарегистрировано 70 смертей, но в следующем году их число выросло до 95. В 2021 году погибли 94 человека.

У подавляющего большинства погибших при пожаре в домах не были установлены автономные датчики дыма, а треть смертей при пожарах произошла из-за неосторожного курения. Из-за последней причины в прошлом году погибли 26 человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В Литве будут жестче контролировать торговцев автомобилями: несоблюдающих порядок ждут штрафы

Ограничение наличного расчета вызывает проблемы у...

Inga Masiulaitytė-Šukevič Delfi.ru: visi taškai ant i – kaip be mitų apie sugriautą pramonę keičiasi Lietuva?

Эфир Delfi: все цифры над I или статистикой по заблуждениям и мифам - как меняется Литва?

Как разобраться в том, что происходит в Литве, по данным...

Министр рассказал, что ждет водителей загрязняющих окружающую среду автомобилей в 2023 году

Министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас...

Торговцам лекарствами за картельное соглашение по торговым надбавкам в Литве назначен штраф в размере 72 млн. евро

Антимонопольная служба установила, что Литовская...

Витаутас Ландсбергис не жалеет критики в адрес Запада: вот до чего мы докатились

Председатель Верховного совета-Восстановительного...