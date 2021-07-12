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Число нелегальных мигрантов, приходящих в Литву через Беларусь, понемногу сокращается, об этом сказал заместитель главы СОГГ Антанас Монтвидас.
Antanas Montvydas
Antanas Montvydas
© DELFI / Domantas Pipas

"С начала года мы задержали больше 1660 нелегальных мигрантов, сегодняшний результат – 16 человек. За выходные, 9–11 июля, задержаны 155 нелегалов, а в минувшие выходные их было 426", – сказал в интервью Литовскому радио Монтвидас.

Он отметил, что в последнее время число нелегальных мигрантов сократилось, несмотря на то, что за весь июнь были задержаны 473 человек, а за две недели в июле – почти тысяча.

"Можно сказать, их количество понемногу сокращается", – сказал Монтвидас.

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После ухудшения отношений с Беларусью, в Литву потекли реки нелегальных мигрантов.

Всего на границе с Беларусью в этом году задержаны 1634 человек – в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Большая часть нелегалов - жители Ближнего Востока и Африки. Минск заявил, что не останавливает поток нелегалов из-за санкций ЕС.

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