"С начала года мы задержали больше 1660 нелегальных мигрантов, сегодняшний результат – 16 человек. За выходные, 9–11 июля, задержаны 155 нелегалов, а в минувшие выходные их было 426", – сказал в интервью Литовскому радио Монтвидас.
Он отметил, что в последнее время число нелегальных мигрантов сократилось, несмотря на то, что за весь июнь были задержаны 473 человек, а за две недели в июле – почти тысяча.
"Можно сказать, их количество понемногу сокращается", – сказал Монтвидас.
После ухудшения отношений с Беларусью, в Литву потекли реки нелегальных мигрантов.
Всего на границе с Беларусью в этом году задержаны 1634 человек – в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Большая часть нелегалов - жители Ближнего Востока и Африки. Минск заявил, что не останавливает поток нелегалов из-за санкций ЕС.
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