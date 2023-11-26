Число кандидатов в президенты растет, но есть и печальный момент

Белинис сказал, что трудно сказать, произойдет ли это.

Но есть определенный нарратив, будто Жалимас заберет голоса у Шимоните и откроет дверь для Вегеле.

"Я бы сказал, что есть попытки дискредитировать сам процесс выборов. Я думаю, в интересах консерваторов превратить все в абсолютный цирк и абсурд, чтобы победа, которая вне всякого сомнения будет за Науседой, была максимально горькой, чтобы дискредитировала победителя, а все остальное - неважно", – сказал политолог.

"Для интриги нужна какая-то вера в светлое будущее, перемены. Никаких перемен не будет", – считает политолог и называет происходящее политическим фарсом.

Два кандидата - Еглинскас и Жалимас - порчеркивают, что проблема нынешнего президента - отсутствие договоренности с разными сторонами власти. Однако политолог Ивановас говорит, что в этом нет никакой интриги.

Своих кандидатов пока не назвали социал-демократы и либералы. Чего они ждут? О сложившейся ситуации в эфире радиостанции Žinių radijas говорили политологи Бернарас Ивановас и Лаурас Белинис .

"Сложно сказать, кто у кого заберет голоса. Ясно одно - такое большое число кандидатов означает, что будет пробелам с голосами, их будут забирать друг у друга. Это так", – сказал собеседник, заметив, что пока никакой интриги нет.

Немалая поддержка есть у адвоката Вегеле, которой пока не сказал, будет ли участвовать в выборах.

"Шансы у Вегеле неплохие, думаю, в любом случае есть один печальный момент – литовцы верят в хорошую власть. Но, это неважно. Вегеле в данном случае - симптом серьезных проблем в нашей политической системе, этот человек не против системы, это человек из оппонирующей элиты", – сказал Ивановас, который считает, что Вегеле не одержит победу на выборах.

Политолог считает, что в первом туре президента не выберут, будет второй тур.

Белинис заметил, что Вегеле до сих пор не объявил о своем решении участвовать в выборах.