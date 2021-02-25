Число дающих взятку в Литве сокращается, но многие жители считают, что она решает проблемы

Новейший опрос по заказу ССР провела компания Vilmorus. По его данным, за последний год взятку давали 9% респондентов, а за последние пять лет – 23%.

По данным ССР, этот показатель является самым низким с начала мониторинга в 2005 году.

С 2014 года опыт взяточничества сократился в 2,7 раза, то есть тогда взятку за последний год давал каждый четвертый респондент.

Новейшее исследование показало, что взятку чаще давали люди в возрасте 61 года и старше (12% респондентов), реже - участники опроса в возрастной группе от 18 до 35 лет (5%).

Доля бизнес-предприятий, давших взятки в 2020 году, составила 4%, госслужащих – 1%.

При этом более 2/3 опрошенных (71%) считают, что взятка помогает решать проблемы – их доля, по сравнению с прошлым годом, выросла на 10 проц. пунктов. Так же считает почти каждый второй руководитель компании (44%) и каждый четвертый госслужащий (24%).

По данным опроса, более половины респондентов утверждают, что могли бы дать взятку: почти два из десяти опрошенных утверждают, что могли бы дать взятку, чтобы решить проблемы, еще четыре из десяти отметили, что это будет зависеть от обстоятельств.

Также меньше 20% респондентов ответили, что, столкнувшись с коррупцией, сообщили бы о ней, эти показатели одинаковы и среди руководителей, и среди служащих.

В этом опросе, проведенном в ноябре прошлого года, приняли участие 1006 жителей Литвы, 510 руководителей компаний, 554 госслужащих.