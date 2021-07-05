Скорость сокращения числа новых случаев ковида замедлилась: в этом году плохие новости придут быстрее

Delfi напоминает, что Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщил, что наблюдается внутреннее распространение штамма "дельта". Сколько времени удастся держать ситуацию под контролем, по словам Землиса-Балявичюса, будет зависеть от работы НЦОЗ.

"На нынешнем этапе, когда случаев немного, очень важно их выявлять и временно изолировать. Сколько времени нам даст НЦОЗ, столько у нас его и будет", - сказал ученый в передаче "Утро на Delfi".

Аналитик не исключал, что в этом году болезнь начнет распространяться раньше, чем в прошлом.

"В прошлом году июль у нас был спокойным. В августе начался рост. Поскольку штамм "дельта" распространяется в два раза быстрее, возможно, в этом году распространение начнется раньше. Можно лишь гадать, когда это произойдет", - сказал Землис-Балявичюс.

По его словам, многое будет зависеть и от погоды. "Если погода ухудшится, люди вернуться в помещения, болезнь начнет распространяться быстрее", - заметил он.

Сейчас, по словам аналитика, количество новых случаев перестало снижаться.

"Мы достигли дна, дальше посмотрим. (…) Если НЦОЗ сумеет управляться с очагами, то мы выгадаем время. Если нет, тогда увидим рост. Значит этот рост будет связан с "дельтой", естественное распространение новых случаев, которое в прошлом году началось осенью, будет наблюдаться раньше", - заметил Землис-Балявичюс.

"Почему мы должны держать в карантине привитых, чтобы защитить непривитых? Я не думаю, что люди, которые привились и сейчас защищены, должны быть закрыты, чтобы защитить непривитых", - продолжил он.

Аналитик считает, что такого не должно быть.

"Посмотрите, что делают другие страны? Они говорят: "Посмотрите, у нас есть привитые люди и ковид, как рядовой сезонный грипп, если хочешь - прививайся, если веришь в свой иммунитет - пожалуйста, твое дело, рискуй. Мы должны идти к такой модели", - сказал Землис-Балявичюс.

Он обратил внимание на то, что часть популяции не может привиться - это дети.

"Дети ходят в детские сады и в школы, есть другие средства контроля", - продолжил Землис-Балявичюс.

Аналитик критикует ответственные лица за то, что они не разрабатывают сценарии для разных случаев.

"Скажем, план A, при вакцинации 70%, другой, если не достигнем такого показателя. Это нормальное планирование, поскольку мир живет с ковидом 1,5 года. Это решенная проблема – у нас есть вакцина и другие средства. Надо найти какое-то решение, применить его в отношении Литвы, объявить о нем. Это надо сделать", - продолжил специалист.

По его мнению, 70% привитых - это план минимум. "Надо думать о 80-90%", - сказал Землис-Балявичюс.