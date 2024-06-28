Четыре ошибки водителей во дворах многоквартирных домов: грозит штраф до 1000 евро

По словам представителя страховой компании ERGO Римвидаса Поцюса, клиенты чаще всего делают ошибку, думая, что во дворах Правила дорожного движения не работают. Именно мнение, что „кто первый, тот и прав“ доставляет больше всего неприятностей.

„Во дворах нет дорожных знаков, но это не значит, что ПДД здесь не действуют. Когда нет знаков первенства, надо руководствоваться правилом правой руки, дворы и стоянки - не исключение. Однако водители часто забывают об этом. Во дворах актуально движение назад. Именно, давая задний ход, водитель должен осмотреться и пропустить другие авто“, – напоминает Поцюс.