Четвертые сутки подряд на границе с Беларусью не фиксировались нелегальные мигранты

В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 9 попыток незаконно пересечь границу с Беларусью, польские пограничники в понедельник предотвратили проникновение 95 мигрантов.
Всего за 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили более 11 тыс. мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу, в этом году – 357. В августе 2021 г. пограничникам было предоставлено право не пропускать из Беларуси мигрантов, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили свыше 19 тыс. нелегальных мигрантов.
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