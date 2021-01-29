По данным ESO на 12 ч. 29 января, из-за оборванных проводов без электричества в Литве остаются около 7500 домашних хозяйств. ESO утверждает, что специалисты работают круглосуточно, стараясь восстановить поставки электроэнергии. Компания прогнозирует, что к субботе без электричества будут около 2000 домашних хозяйств, а с воскресенья электричество будет у всех потребителей.

Статьи по теме: После снегопада некоторые жители Литвы уже третьи сутки остаются без электричества

В Вильнюсском регионе без электричества остаются 2800 потребителей, в Утенском – 2300, в Алитусском – 2200. Третьи сутки без электричества, воды и отопления остается целый квартал жилых домов на Неменчинском шоссе.

Одна из жительниц квартала - Эугения - не понимает, почему ESO не информирует жителей о том, когда начнут ремонт линии: "Мы не можем ни работать, ни учиться удаленно. Циничное нерешение проблем со стороны ESО, не сообщение о сроках устранения неполадок, отсутствие коммуникации – это сложно объяснить. Где ответственность перед клиентами?"

Жительница ул. Шилену Юрате без электричества живет четвертые сутки, компания ESO прислала ей такое сообщение: "Мы дары сообщить Вам, что работы завершены, Вы можете пользоваться электричеством". Женщина назвала это насмешкой над жителями.

"Спустя 4 суток получаешь смс-сообщение об устранении неполадок, а электричества все нет. Я не могу больше молчать. По телевидению вы говорите, что не рассылаете смс-сообщения жителям? Я и мои соседи пример того, что происходит. Мы со вторника по всем каналом регистрируем сбой системы. К нам никто не приезжал. Провода оборванные лежат прямо во дворе, на машине, уже 4 дня, у нас с соседями нет воды, не работают холодильники и т.д. Может, работайте, а не рассылайте свои смс-ки?", – возмущалась женщина.

Без электричества трое суток провел и глава сети Norfa Дайнюс Дундулис. Порталу 15min он рассказал, что вся семья осталась без интернета, отопления, воды. По этой причине дочка ходила учиться к знакомым, Дундулис умывался на АЗС по дороге на рабочую встречу.

Через несколько часов после статьи в интернете электричество в доме Дундулиса и у его соседей (около 1000 домов) в районе Антакальнис появилось.

Глава Norfа сказал, что больше всего возмущает не тот факт, что пропало электричество, а то, что жители не получали никакой информации.

Электричества нет и в его усадьбе в Молетском районе. Дундулис сказал, что ему это хлопот не доставляет, но проблемы возникли у его соседей-фермеров.

Представитель ESO Паулюс Калмантас отметил, что иногда на месте бригада сталкивается с дополнительными проблемами. Поскольку всяких неполадок бывает немало, трудно прогнозировать, сколько продлится ремонт.

По его словам, четвертые сутки неполадки устраняют 230 бригад, это около 500 человек. Приоритет - люди, у которых давно пропало электричество.

"Не устранили только самые сложные аварии. Иногда даже на автомобилях пожарных-спасателей не удается добраться дом места, где произошла авария, не помогают и тракторы", – сказано в сообщении ESO.

Глава Литовской ассоциации электроэнергетики Кястутис Яунишкис сказал Delfi, что основная причина такого положения, – старое и запущенное хозяйство.

"Наша ассоциация давно говорит, что Литва должна подготовить национальный план обновления всей сети, иначе столкнется с большими вызовами. Во-первых, это природные стихии, снег, ветер, опасность обледенения. (...) Но этого плана нет", – сказал он.

"Мы видим - линии старые изношенные, часто происходят поломки, требуется ремонт, так давайте все исправим. Может, стоит проложить кабель под землей, конечно, это дорого, но надежно. Сейчас на серьезные работы выделяют мало средств. Так и живем, пока не случится что-то серьезное", – прибавил Яунишкис.

Он заметил, что подземный кабель - более надежное решение. Да, это стоит недешево, но не придется обрезать деревья и следить за другими помехами.

"Интересно, что сейчас и в городах, например в Вильнюсе, висим много проводов, это Средневековье. Что удивило подрядчиков - так это неухоженные трассы. местами деревья растут прямо над проводами. Такого не должно быть. Так у нас экономят", – сказал Яунишкис.

"Мы понимаем, что после таких катаклизмов, как на этой неделе, всем хочется, чтобы кабель оказался под землей. Мы подсчитали, это обошлось бы в 2,5 млрд. евро. Нередко говорят о том, что на это можно получить деньги из ЕС. Но это миф. На деле на это должны идти деньги налогоплательщиков, это инвестиции, значит, тариф на электричество увеличился бы вдвое", – подчеркнул гендиректор ESO Миндаугас Кейзерис.

ESO видит более дешевый способ решения проблем – предлагает министерствам энергетики и охраны окружающей среды удались все деревья, которые выше расстояния до линии передач. По подсчетам ESO, это обойдется в 50-60 млн. евро, а замена всех линий - в 2,5 млрд. евро.

"Опоры падают не из-за снега и ветра, а из-за падающих деревьев. (...) Если убрать деревья, будет намного меньше проблем с поставками электроэнергии, плюс такое решение эффективнее в экономическом плане, чем прокладка подземных кабелей. Конечно, будут прокладывать и подземные кабели", – подчеркнул гендиректор ESO.