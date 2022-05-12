По данным опроса, большая часть респондентов указала, что точно не будет прививаться четвертой дозой. Такой ответ дали 35% респондентов. Ответ "скорее нет" выбрали 28% участников опроса. Это значит, что 63% респондентов не намерены прививаться четвертой дозой вакцины от COVID-19.
Между тем, 8% респондентов указали, что точно привьются еще раз, 17% ответили "скорее да". Иными словами, только 1/4 жителей склонна прививаться четвертой дозой вакцины от COVID-19.
Остальные 12% сказали, что не знают, будут ли прививаться или не ответили на вопрос.
Опрос был проведен 13–18 апреля. В нем участвовали лица старше 18 лет.
Напомним, что четвертой дозой вакцины от коронавируса в Литве пока никого не прививают. Однако Минздрав готовит рекомендации, в которых укажет, каким группам ее лучше сделать.
По данным Департамента статистики, в Литве привиты 80,1% лиц старше 18 лет или 69,8% - если считать жителей всех возрастов.
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