Четверо стремившихся к отделению клириков Православной Церкви в Литве извергнуты из сана

Православная епархия Литвы сообщает, что решения об извержении из сана пресвитера были приняты правящим архиереем на основании заключения Церковного суда Виленско-Литовской епархии, признавшего бывших клириков виновными в совершении канонических преступлений.
"Суд установил, что Моцкус, Даупарас, Ананьев и Селявко в сотрудничестве с представителями государственной власти предприняли активные действия по созданию в Литве параллельной церковной структуры в юрисдикции Константинопольского Патриархата", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, ведущими раскольническую деятельность клириками была полностью отвергнута законная процедура перехода из одной Поместной Церкви в другую.
В сообщении также говорится, что Церковный суд рассматривал деяния Моцкуса, Даупараса, Ананьева и Селявко исключительно в плоскости церковно-канонического права.
"Никакого отношения к политике и к текущим международным событиям решение суда не имеет", - говорится в сообщении.
На минувшей неделе митрополит Иннокентий своим указом лишил священного сана бывшего священника Георгия (Гинтараса) Сунгайлу, который в апреле был освобожден от должности и стремился к отделению от Москвы.
В октябре 2018 года Вселенский Патриарх Константинопольский объявил недействительным состоявшееся в 1686 году присоединение украинских православных к Московскому Патриархату и еще раз подтвердил, что как материнская церковь, Константинополь вправе и будет продолжать процедуры о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.
Православная церковь в Литве является одной из девяти традиционных религиозных общин страны. Она относится к Московскому Патриархату. Во главе общины стоит митрополит Виленский и Литовский.
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