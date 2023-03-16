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Четверг – последний день досрочного голосования во втором туре муниципальных выборов, во время которого в 34 самоуправлениях Литвы избираются мэры.
Четверг – последний день досрочного голосования во втором туре муниципальных выборов
© ELTA / Dainius Labutis

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), за два дня досрочного голосования во втором туре проголосовали 4,05 проц. избирателей.

После того как Высший административный суд Литвы отменил решение ГИК о снятии с выборов кандидата от "аграриев" в мэры Аникщяйского района Кястутиса Тубиса, во второй день досрочного голосования жители этого района вяло пользовались правом переголосования. Как Elta сказала пресс-секретарь ГИК Индре Раманавичене, всего в среду таким правом воспользовались 38 человек.

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Среда – второй день досрочного голосования: во втором туре правом голоса обладают более 1,4 млн избирателей

Всего право голоса во втором туре выборов имеют более 1 млн. 422 тыс. избирателей из 34 округов.

Досрочно проголосовать по всей Литве могут только те избиратели, которые задекларировали свое место жительства в самоуправлениях, где проводится второй тур выборов.

Избиратели, в самоуправлениях которых мэры были избраны уже в первом туре выборов, больше не смогут принять участие в голосовании. Они уже выполнили свой гражданский долг.

В день 2 тура выборов – 19 марта – не будет возможности голосовать в любом самоуправлении Литвы. Избиратели будут обязаны прибыть на избирательные участки того самоуправления, где они декларировали место жительства до 4 января текущего года. Голосование будет организовано с 7 до 20 часов.

ГИК напоминает, что самым важным документом избирателя при голосовании является документ, удостоверяющий личность: паспорт Литовской Республики, удостоверение личности. Подойдут и другие документы, содержащие фото избирателя и личный код: водительское удостоверение, пенсионная карта, дипломатический паспорт и т.д.

Граждане государств-членов Европейского союза, имеющие право голоса на выборах муниципальных советов и мэров, вместе с документом, удостоверяющим личность, должны иметь при себе временный вид на жительство в Литве. Граждане других (не входящих в ЕС) стран вместе с документом, удостоверяющим личность, должны будут представить документ, подтверждающий право на постоянное проживание в Литовской Республике.

ELTA напоминает, что во время первого тура выборов мэры были избраны в 26 самоуправлениях страны: Акмянском районном, Алитусском городском, Бирштонском, Друскининкском, Ионавском районном, Ионишкском районном, Каунасском городском, Казлу-Рудском, Кретингском районном, Мариямпольском, Молетском районном, Нерингском, Пакруойском районном, Палангском городском, Паневежском городском, Плунгеском районном, Пренайском районном, Ретавском, Рокишкском районном, Шальчининкском районном, Шяуляйском городском, Ширвинтском районном, Швенченском районном, Таурагском районном и Вилкавишкском районном.

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