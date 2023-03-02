Четверг – последний день досрочного голосования в Литве

Досрочное голосование началось 28 февраля. 1 марта началось голосование в больницах, домах социальной опеки, местах заключения.

Главизбирком (ГИК) напоминает, что избиратели должны предъявить удостоверение личности: паспорт или идентификационную карту. Подходят и другие документы с персональным кодом и фотографией: водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, дипломатический паспорт и др.

Основной день голосования в Литве – 5 марта – в этот день голосовать можно на своем избирательном участке с 7 до 20 часов.

В муниципальных выборах могут участвовать 2 385 262 избирателей.