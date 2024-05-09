Четверг – последний день досрочного голосования на выборах президента Литвы

Избиратели могут голосовать с 7 часов утра до 20 часов во всех 60 муниципалитетах, независимо от того, где они декларировали свое место жительства.

Заранее проголосовать планируют премьер-министр Ингрида Шимоните, а также экс-президент президент Валдас Адамкус.

По данным Главизбиркома, за первые два дня досрочного голосования на президентских выборах и референдуме о сохранении гражданства в общей сложности проголосовало более 91 000 избирателей. Это 3,82% от общего числа избирателей.

Активнее всего свою волю выражали жители Нерингского самоуправления, а наиболее пассивно – избиратели Шальчининкского района.

Напомним, что во вторник началось трехдневное досрочное голосование на президентских выборах и референдуме о сохранении гражданства. Основной день выборов – воскресенье.