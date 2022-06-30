Четверг - последний день для принятия решения по вопросу пенсионного накопления.

По данным "Содры", в этом году в систему дополнительного пенсионного накопления в Литве включили 89 000 жителей, которые до сих пор не откладывали на пенсию, а также тех, кто в 2019 г. отказался от участия в пенсионном накоплении. Согласно законам, жителей включают в систему до достижения 40-летнего возраста.
Жители сами могут заключать договоры с пенсионными фондами, если они ничего не будут делать, то пенсионную компанию ей подберет "Содра", можно также сообщить "Содре" о своем отказе от участии в накоплении.
В 2019 году 175 000 человек временно остановили участие в пенсионном накоплении, они должны определиться, согласны ли дальше откладывать деньги. Они могут возобновить отчисления, отказаться от него или ничего не делать – тогда с 1 июля их автоматически вернут в систему.
По данным Литовской ассоциации инвестиционных и пенсионных фондов, в прошлом году в пенсионной системе второй ступени участвовали больше 80%, или 1,37 млн. работников в Литве.
Пенсионные накопления в фондах второй ступени предлагают компании Aviva Lietuva, INVL Asset Management, Luminor investicijų valdymas, SEB investicijų valdymas и Swedbank investicijų valdymas.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Несмотря на протесты врачей, парламент Литвы одобрил реформу системы здравоохранения
Парламент Литвы 30 июня одобрил реформу системы...
Витаутас Ландсбергис признан первым руководителем Литвы после восстановления независимости
Сейм Литвы подтвердил в четверг, что председатель...
В четверг - последняя возможность заплатить за электричество по более низкой цене
С 1 июля 2022 года у части потребителей в Литве меняется...
Суд ставит точку в деле о событиях 13 января: приговоры остаются в силе, сокращено наказание Мелю
В четверг Верховный суд Литвы (ВСЛ) отклонил...