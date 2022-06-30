Четверг - последний день для принятия решения по вопросу пенсионного накопления.

По данным "Содры", в этом году в систему дополнительного пенсионного накопления в Литве включили 89 000 жителей, которые до сих пор не откладывали на пенсию, а также тех, кто в 2019 г. отказался от участия в пенсионном накоплении. Согласно законам, жителей включают в систему до достижения 40-летнего возраста.

Жители сами могут заключать договоры с пенсионными фондами, если они ничего не будут делать, то пенсионную компанию ей подберет "Содра", можно также сообщить "Содре" о своем отказе от участии в накоплении.

В 2019 году 175 000 человек временно остановили участие в пенсионном накоплении, они должны определиться, согласны ли дальше откладывать деньги. Они могут возобновить отчисления, отказаться от него или ничего не делать – тогда с 1 июля их автоматически вернут в систему.

По данным Литовской ассоциации инвестиционных и пенсионных фондов, в прошлом году в пенсионной системе второй ступени участвовали больше 80%, или 1,37 млн. работников в Литве.

Пенсионные накопления в фондах второй ступени предлагают компании Aviva Lietuva, INVL Asset Management, Luminor investicijų valdymas, SEB investicijų valdymas и Swedbank investicijų valdymas.