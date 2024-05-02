2024.05.02 10:10

Четверг – последний день декларирования доходов в Литве

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Pajamų deklaravimas
Pajamų deklaravimas
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Четверг – последний день, когда жител Литвы могут подать декларации о доходах.

По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), в настоящее время около 69 проц. жителей Литвы, обязанных подать декларации, уже выполнили свою обязанность, а всего более 1,3 млн. жителей подали декларации по подоходному налогу.

Как указывает ГНИ, декларации должны подавать те, кто в прошлом году получил доход от аренды от других жителей, проценты, доход от работы из-за границы, в связи с зарегистрированной индивидуальной деятельностью или работающие по бизнес-лицензии, и если есть обязанность декларировать имущество (например, госслужащие, политики).

Переплаты по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) будут выплачены всем жителям до 31 июля текущего года.

До 2 мая жители также могут направить часть своего НДФЛ на поддержку.

Получателям поддержки и деятелям искусства можно выделить до 1,2 проц. НДФЛ, политическим организациям – до 0,6 проц., профсоюзам или их объединениям – до 0,6 проц.

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