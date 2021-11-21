Честно платить налоги в Литве невыгодно? На пенсии в выигрыше только получатели минимальных зарплат

"Люди с минимальной зарплатой, когда выходят на пенсию, получают около 80–90% своей прежней зарплаты – иными словами, их взносы "окупаются".

Между тем, если человек получает среднюю зарплату или зарплату выше средней, эти взносы "не окупаются" – чем больше взносов, тем меньше человеку возвращается на пенсии.

Поэтому надо решать проблему - люди должны не только долго работать, но и делать это легально и не только за минимум. Сейчас пенсионная система не мотивирует людей платить налоги", – сказала Бабянскайте.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала lrytas.lt об этом графике следующее: "Создается впечатление, что невыгодно много зарабатывать и честно платить налоги".

В выигрыше, по ее словам, только получатели минималки, их пенсия адекватна налогам, которые они платят.

"Мы считаем, что надо смотреть не только на стаж, размер пенсии должен быть адекватным и связан он должен быть с теми налогами, которые платил человек", – сказала Ругинене.

По ее словам, обиднее всего за врачей и учителей, которые всю свою жизнь отдают обществу знания и здоровье, а в конце жизни могут позволить себе покупать только уцененные товары.

"Их пенсии 400–500 евро, но большая часть денег уходит на квартиру и лекарства. Мы с одним пенсионером посчитали, сколько у него остается на жизнь - 100 евро в месяц. Мне сложно осознать, как можно прожить на 100 евро?

Видимо, пенсионеры находчивые, могут жить и а такие деньги. Не зря пенсионеры говорят: "Слава Богу, у меня есть дети". Те, у кого есть дети, могут получить от них поддержку, как-то выживают. Но нет ничего страшнее, когда пенсионер остается один", – сказала Ругинене.

Экономист Ромас Лазуртка сказал, что пенсионная система не создана для мотивации работать. Мотивировать должна зарплата и условия работы, пенсионная система должна защищать человека, когда он не может работать, чтобы он не бедствовал.

"Ведь если пенсии у людей с маленькими зарплатами были пропорциональны их взносам, то пенсии у них были бы 80–100 евро, тогда люди голодали бы.

Таких людей надо поддерживать. А сделать это можно только за счет налогов тех, кто больше зарабатывает. А если бы каждый получал столько, сколько заплатил, какой смысл был бы вообще платить налоги? Лучше тогда оставить эти деньги себе", – сказал профессор.

Он против роспуска "Содры" и перекладывания вопроса финансирования старости на плечи самих людей. Он также против того, чтобы в "Содре" оставались только люди с небольшими доходами, чтобы остальные заботились о себе сами.

"Если бы люди могли сами о себе позаботиться, не потребовались бы никакие содры и пенсионные системы. Но нет в стране таких стран, где не было бы системы вроде нашей "Содры". Такие разговоры заводят разве что пропагандисты, которые представляют интересы миллионеров, чтобы защитить их имущество, чтобы они платили меньше налогов", – сказал экономист.

Он согласен с тем, что систему надо совершенствовать, надо увеличить индивидуальную часть пенсии, например, получателям средней зарплаты прибавлять к государственной части в размере 198 евро не 200 из "Содры", как сейчас, а хотя бы 400 евро.

"Такая пенсия больше 600 евро была бы выше уровня нищеты и по уровню зарплат и по уровню развития экономики. Но пока нет средств на такое повышение, для этого надо менять налоговые законы, приводить в порядок финансы", – сказал Лазутка.

Вице-президент Литовской конфедерации промышленников Марюс Дубниковас согласен с мнением профсоюзов о том, что нынешняя пенсионная система порочная - люди, которые работают, стараются, зарабатывают, на пенсии получают почти столько же, сколько и те, кто получал минимум.

"Те, кто зарабатывает, старается, должен дополнительно копить себе на пенсию, ведь в будущем, дай Бог, если он получит 30% бывшей зарплаты. Конечно, это деньги и гарантия, никто не может быть уверен, что сможет успешно зарабатывать до самой пенсии, но вероятно, если твои доходы были выше, то и в будущем такими останутся", – сказал он.

Однако утверждения, что налоги платить честно невыгодно, Дубниковас назвал манипуляцией. По его словам, зарабатывать всегда выгодно, ведь налоги не забирают весь заработок.

"Платить налоги выгодно и потому, что в случае беды, ты получишь услуги здравоохранения, тебе оплатят простой", – заметил он.

Однако, по его словам, литовцы должны понять, что если они зарабатывают больше минимума, то должны позаботиться о своей старости сами, нынешняя система этого за них не сделает. Разве что ситуация будет иной в случае с нынешней молодежью, когда она достигнет пенсионного возраста. А если речь идет о тех, кому больше 40 лет, то им надо самим заботиться о будущей пенсии, поскольку перспективы не радужные.

Дубниковас рекомендует откладывать по 10% месячных доходов.

"Конечно, если держать эти деньги в чулке, при нынешней 8% инфляции, которая к концу года достигнет 10%, то они обесценятся", – предупредил он.

Он сказал, что деньги должны "работать" - можно их инвестировать в недвижимость, бизнес, акции, облигации, инвестиционные фонды.

"Если сумма небольшая, то надо подумать об инвестировании "в себя" – в курсы, дополнительное образование. Инвестировать надо не в то, во что посоветовал друг, сосед или консультант, а в то, в чем сам разбираешься. Инвестиции в себя помогут увеличить доходы", – заметил он.