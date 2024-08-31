Через несколько дней осень снова сменится летом: вернется жара

Местами возможны грозы. Умеренный ветер переменится на западный, северо-западный. Благодаря этому ветру жара уйдет, и мы получим немного больше свежего воздуха. Днем термометры во многих местах покажут 20-25 градусов, только в Аукштайтии и Дзукии жара сохранится на уровне 26-29 градусов. Фронт покинет Литву в воскресенье ночью. В то же время уйдут дождевые облака и небо прояснится. На нас не должны попасть капли дождя, только можем увидеть местами пелену тумана. Ветер полностью утихнет. Спокойная, немного пасмурная ночь принесет прохладу. К рассвету температура опустится до 8-13 градусов, лишь местами сохранится 14-16 градусов.