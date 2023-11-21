Через несколько дней погода изменится, прогнозируют бурю

Днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла (теплее буде на взморье). В ночь на среду и в среду днем местами пройдет небольшой снег. Ночью будет 4-9 градусов мороза, а днем от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза на востоке, у моря и на Куршской косе будет 2 градуса тепла.

В четверг ночью из Скандинавии в Литву придет глубокий циклон, теплый фронт которого принесет значительные перемены, в основном в плане осадков. Во многих районах пойдет снег, интенсивные осадки ожидаются на западе, юго-западе страны, а у моря будет идти мокрый снег и дождь.