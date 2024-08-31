Через несколько дней осень снова сменится летом: вернется жара

Местами возможны грозы. Умеренный ветер переменится на западный, северо-западный. Благодаря этому ветру жара уйдет, и мы получим немного больше свежего воздуха. Днем термометры во многих местах покажут 20-25 градусов, только в Аукштайтии и Дзукии жара сохранится на уровне 26-29 градусов. Фронт покинет Литву в воскресенье ночью. В то же время уйдут дождевые облака и небо прояснится. На нас не должны попасть капли дождя, только можем увидеть местами пелену тумана. Ветер полностью утихнет. Спокойная, немного пасмурная ночь принесет прохладу. К рассвету температура опустится до 8-13 градусов, лишь местами сохранится 14-16 градусов.
Прохладнее будет и в первый день календарной осени. Самая высокая температура поднимется всего до 19-24 градусов тепла. Образуются небольшие облака, но дождем они не грозят. Подует легкий северный ветер.
В понедельник вероятность дождя увеличится, поэтому местами кратковременно пойдет дождь. В дождевых облаках прогремят грозы. Ночью местами завеса тумана будет густой. Подует легкий ветер нестабильного направления. Ночью температура опустится до 7-12, на Куршской косе до 15 градусов, днем прогреется до 21-26 градусов.
Во вторник дождя не ожидается, и температура снова начнет повышаться.