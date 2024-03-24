Через неделю Литва перейдет на летнее время

Литва переходит на летнее время в последнее воскресенье марта в 3 часа ночи путем перевода стрелки часов на один час вперед. Зимнее время - в последнее воскресенье октября в 4 часа утром поворачиваем стрелки на час назад.
Летнее время будет действовать семь месяцев – до конца октября. Летнее время введено, чтобы лучше использовать дневное время, но критики говорят, что сдвиг времени может быть вредным для здоровья.
Европейская комиссия и Европарламент поддерживают идею отказа от часов, но большинство стран-членов пока не поддерживают это решение.
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