Через Литву пытаются проложить новый путь миграции, плата впечатляет

Глава МВД Литвы Агне Билотайте сказала, что пытаются сформировать новый путь нелегальной миграции.

"Он удобен: приезжаешь, тебя встречают, ты здесь проводишь какое-то время. Потом вызываешь машину и тебя везут до какой-то страны. Там тебя задерживают, могут вернуть в Литву", – сказала министр.

По ее словам, в этом процессе действуют организованные структуры.

"У нас нет данных, что в этом процессе могут участвовали граждане Литвы. Участвуют граждане других стран. Но люди приезжают в Литву. Потом за ними кто-то приезжает и везет в другую страну. Там показывают документы. В Литве же эти люди бывают без документов. Они хорошо обучены, проинструктированы, что говорить, какие истории рассказывать. Это очень хорошо организованный процесс", – сказала Билотайте.

Министр сказала, что на родине у этих людей есть агентства, которые организуют перелеты, информируют о процессе, заботятся о приехавших в Минск, предоставляют им жилье, доставляют к литовской границе, инструктируют.

"Похоже, в этом задействован и белорусский режим, чтобы оказывать давление на Литву", – заметила она.

По ее словам, Литва видит авиарейсы, которые осуществляются ежедневно.

"Из Багдада и Стамбула прилетают огромные самолеты полные так называемых туристов. В этом участвуют белорусские ведомства, которые явно связаны с Лукашенко. Это очень ясная ситуация, направленная против Литвы", – сказала Билотайте.

По ее данным, такая поездка может стоить около 15 000 долларов США.

"По имеющимся у меня данным, сами билеты стоят недорого. Нам сообщили, что вся поездка для этих людей недешевая - около 15 000 долларов США. Это цена за поездку из своей страны к конечной точке маршрута. А сейчас, наверное, ситуация меняется. Пока у меня нет данных об изменениях", – заметила она.

По данным МВД 1/3 прибывающих в Литву мигрантов - люди из уязвимых групп.

"Однако иногда те, кто выдает себя за несовершеннолетних, на самом деле оказываются совершеннолетними. Иногда проводят медицинские исследования, чтобы выяснить, сколько мигранту лет - 17 или 23", – сказала Билотайте.

По данным министра, пока никто из нелегальных мигрантов не получил убежище в Литве.