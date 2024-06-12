Через Литву один за другим пройдут циклоны: какую погоду они определят?

Самая высокая облачность ожидается в северо-западных районах, а на юго-восточной части будет больше всего солнечных часов. На северо-западе Литвы пройдут кратковременные дожди, местами - грозы. День будет ветреным, преобладающий ветер юго-западного, западного направления 8-13 м/с. В первой половине дня на побережье местами усилится до 15-17 м/с. Самая высокая дневная температура на большей части Литвы достигнет 15-20 градусов. В юго-восточной части, где нас ждет больше всего просветов, местами прогреется до 21-22 градусов.
В ночь на четверг тучи разойдутся, кратковременный и преимущественно небольшой дождь лишь в отдельных районах страны. Ветер начнет менять направление, стихнет. Ночь ожидается прохладная – температура опустится до 6-11 градусов тепла. Немного теплее, около 12-14 градусов будет на побережье.
В четверг к Литве приблизится новый циклон. В первой половине дня будет больше солнца. Позже тучи сгустятся, начнется дождь. До вечера на большей части страны будет идти дождь. Ветер по-прежнему будет слабым и изменит направление. Воздух должен прогреться до 17-22 градусов.