Через Литву один за другим пройдут циклоны: какую погоду они определят?

Самая высокая облачность ожидается в северо-западных районах, а на юго-восточной части будет больше всего солнечных часов. На северо-западе Литвы пройдут кратковременные дожди, местами - грозы. День будет ветреным, преобладающий ветер юго-западного, западного направления 8-13 м/с. В первой половине дня на побережье местами усилится до 15-17 м/с. Самая высокая дневная температура на большей части Литвы достигнет 15-20 градусов. В юго-восточной части, где нас ждет больше всего просветов, местами прогреется до 21-22 градусов.