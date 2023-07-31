Чемпион по кикбоксингу из Алитуса снова за решеткой – на этот раз надолго

Литовский апелляционный суд удовлетворил иск прокурора Гинтаутаса Тамулёниса и послал Агрбу за решетку на 4 года. Суд первой инстанции приговорил его к 1,5 годам лишения свободы с отсрочкой на 2 года, а после апелляции наказание было ужесточено.
Агрба ранее был судим три раза. Коллегия судей отметила, что Агрба постоянно нарушает закон, совершает насильственные преступления. Значит, постановила коллегия, наказание с условным сроком не способствует исправлению.
Агрба уже был судим за создание банды, незаконное лишение свободы, нанесение ущерба здоровью путем жестоких пыток, нелегальное хранение наркотиков и оружия и хулиганство.
Вместе с ним была судима и бывшая его одноклассница, семейный врач Каролинишкской поликлиники Лаура Лопшайтене, которую обвиняли в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и пособничестве в приобретении Агрбой психотропных препаратов. Женщину от уголовной ответственности освободили и передали на поруки.
Согласно материалам дела, Агрба требовал у одного предпринимателя 5000 евро и применил насилие.
"Когда он пришел в мой офис и требовал денег, я не обратил на это внимания, тогда Агрба начал меня душить, сбросил со стула, ткнул ручкой в щеку, пугал расправой, угрожал моей семье, ударил в грудь и сломал ребро, – рассказал предприниматель. – Из-за побоев пришлось удались расшатавшийся передний зуб. Экзекуция длилась около 30 минут".
Предприниматель пообещал Агрбе дать часть денег (2000 евро). Экзекуция была заснята на видео - в кабинете у предпринимателя стояла видеокамера. Предприниматель передал запись в полицию.
Агрба утверждал, что предприниматель был должен ему деньги и не возвращал. Предприниматель факт долга отрицал. Напротив, сказал, что это Агрба должен ему деньги за купленный в рассрочку телефон. Правда, спортсмен уверял, что деньги за телефон вернул.
Агрба утверждает, что бил предпринимателя, поскольку тот его спровоцировал на насилие и поскольку хотел вернуть свои деньги.
Ни прокурора, ни судей слова Агрбы не убедили, поскольку он точно не мог сказать, когда дал деньги в долг, для чего, какой был срок возврата, не было никаких долговых расписок и свидетелей.
Пострадавший категорически отрицал факт долга с самого начала расследования.
Ни один из свидетелей не упоминал о том, что слышал о каком-то долге.
Кроме того, расшифровка разговора также не дала никакой информации о том, что Агрба пришел за долгом.
"Напротив, на видео он говорит о существовании проблемы, общей проблемы, для решения которой нужны 5000 евро, он несколько раз говорит, что ему лично от пострадавшего ничего не нужно, нужно лишь сделать дело", – отмечают судьи.
Суд отмечает, что версией о долге Агрба пытался оправдать свои противозаконные действия.
Судьи также присудили в пользу пострадавшего 4000 евро в качестве возмещения морального ущерба.