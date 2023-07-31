Чемпион по кикбоксингу из Алитуса снова за решеткой – на этот раз надолго

Вместе с ним была судима и бывшая его одноклассница, семейный врач Каролинишкской поликлиники Лаура Лопшайтене, которую обвиняли в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и пособничестве в приобретении Агрбой психотропных препаратов. Женщину от уголовной ответственности освободили и передали на поруки.

Агрба уже был судим за создание банды, незаконное лишение свободы, нанесение ущерба здоровью путем жестоких пыток, нелегальное хранение наркотиков и оружия и хулиганство.

Агрба ранее был судим три раза. Коллегия судей отметила, что Агрба постоянно нарушает закон, совершает насильственные преступления. Значит, постановила коллегия, наказание с условным сроком не способствует исправлению.

Литовский апелляционный суд удовлетворил иск прокурора Гинтаутаса Тамулёниса и послал Агрбу за решетку на 4 года. Суд первой инстанции приговорил его к 1,5 годам лишения свободы с отсрочкой на 2 года, а после апелляции наказание было ужесточено.

"Когда он пришел в мой офис и требовал денег, я не обратил на это внимания, тогда Агрба начал меня душить, сбросил со стула, ткнул ручкой в щеку, пугал расправой, угрожал моей семье, ударил в грудь и сломал ребро, – рассказал предприниматель. – Из-за побоев пришлось удались расшатавшийся передний зуб. Экзекуция длилась около 30 минут".

Предприниматель пообещал Агрбе дать часть денег (2000 евро). Экзекуция была заснята на видео - в кабинете у предпринимателя стояла видеокамера. Предприниматель передал запись в полицию.

Агрба утверждал, что предприниматель был должен ему деньги и не возвращал. Предприниматель факт долга отрицал. Напротив, сказал, что это Агрба должен ему деньги за купленный в рассрочку телефон. Правда, спортсмен уверял, что деньги за телефон вернул.

Агрба утверждает, что бил предпринимателя, поскольку тот его спровоцировал на насилие и поскольку хотел вернуть свои деньги.