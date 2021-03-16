Чем живет литовский Clubhouse? Рассказываем о самой популярной соцсети, в которой можно поговорить с Маском и Ходорковским

Clubhouse – это новая социальная сеть, в которой пользователи могут общаться только голосом. На данный момент платформа остается закрытой для широкой публики, попасть туда можно с помощью знакомых, уже получивших к приложению доступ. При этом возможность скачать приложение есть лишь у пользователей айфонов. Правда, соцсеть уже начала работу над приложением для операционной системы Android, разработанной Google. Так что в скором времени к популярной площадке присоединится целая армия пользователей и других смартфонов.

Все общение в Clubhouse происходит в реальном времени и только в аудио-формате. На платформе нет никакой возможности общаться письменно. Пользователи общаются в так называемых комнатах – аудиочатах, которые могут быть публичными или закрытыми. В комнате есть модераторы, спикеры и слушатели. Последние не могут участвовать в дискуссии, пока не используют функцию «поднять руку» и не будут одобрены модератором – и тогда перейдут в статус спикера.

Большинство открытых для публики комнат в Clubhouse посвящены конкретной теме, которая обозначена в ее названии. Пользователи могут найти интересующие их дискуссии по темам, вбив в поиск определенные слова или фразы, а также видеть, в каких комнатах находятся люди, на которых они подписаны.

В Clubhouse ведутся разговоры о предпринимательстве, соцсетях, культуре и политике, но бывают и так называемые «беззвучные» комнаты, куда приходят в поисках интересных знакомств, где пользователи ищут новые контакты на основании описания профиля участников. Есть и комнаты для развлечений – например, где пользователи задают друг другу каверзные вопросы, как в игре «Правда или действие», но без второго элемента, и просто рассказывают забавные истории из жизни незнакомым людям.

Clubhouse и Литва

В Литве, как и во всем мире, Clubhouse начал набирать популярность во второй половине февраля. В новую для большинства интернет-пользователей социальную сеть пришли блогеры, журналисты, политики, бизнесмены и прочие знаменитости.

Несмотря на стремительный виток популярности в российском App Store и заинтересованность ряда литовских пользователей соцсетей, говорить о том, что в Литве Clubhouse «рвет эфиры», было бы преувеличением. Возможно, это связано с тем, что литовцы не очень активны в твиттере, а мы знаем, что Clubhouse пришел именно оттуда. Возможно, критическая масса жителей Литвы не готова, не может или не хочет слушать и общаться в режиме онлайн на английском или русском языках.

К сожалению, на литовском языке внятных и осязаемых дискуссий, как и активности в целом, пока очень мало. Абсолютное большинство бесед – спонтанны и эпизодичны.

С другой стороны, возможно, все дело в том, что новая социальная сеть еще не успела заявить о себе в литовском сегменте Facebook. Большинство жителей страны предпочитают именно эту платформу всем прочим.

Один из видных литовских специалистов по социальному маркетингу и цифровым коммуникациям Гедиминас Галкаускас, комментируя стремительный взлет популярности Clubhouse, заявил о том, что успех этой площадки – временный.

«Несмотря на то, что я абсолютный аудиофил, мое мнение о Clubhouse скептичное. <...> Наш мир живет по принципу on-demand (по запросу, по требованию – Д. К.). Мы хотим потреблять содержание тогда, когда нам удобно. Clubhouse предлагает интересные разговоры только в конкретное время. Это означает, что самые интересные беседы я должен ждать и они необязательно совпадут с моим жизненным графиком», - пишет он в своем блоге Media X.

Люди

Пока что Clubhouse активно осваивают лишь литовские студенты, экономисты, журналисты, риелторы, многочисленные специалисты по коммуникациям и связам с общественностью, а также предприниматели, сосредоточенные в сфере информационных и финансовых технологий. На просторах новой площадки для общения можно встретить нескольких политиков, блогеров и дипломатов, в частности – атташе посольства Литвы в Италии по культуре Лауру Габриелайтите, но пока их очень немного.

A. Užkalnis © DELFI / Josvydas Elinskas

Встречаются и знаменитости, и известные журналисты: среди прочих можно упомянуть комика и влогера Олега Шураева, блогера, издателя и ресторанного критика Андрюса Ужкальниса, заместителя генерального директора гостелерадиовещателя LRT Гитиса Оганаускаса.

Говоря о деятелях культуры, недавно ряды пользователей Clubhouse пополнили художественный руководитель Русского драматического театра Литвы Ольга Полевикова, кинопродюсер Мартинас Мицкенас, Одним из самых активных и опытных литовских пользователей новой платформы стал музыкальный исполнитель Юргис Диджюлис. К слову, он присоединился к этой сети еще в августе прошлого года – сегодня у него почти две тысячи подписчиков, однако в дискуссиях на литовском языке и отечественных комнатах он замечен не был, а вот на английском и даже на испанском общается активно. Музыкант родился в Колумбии.

Если говорить о политике, в литовском сегменте Clubhouse есть необычный парадокс: подавляющее большинство политических и околополитических деятелей, присутствующих на новой площадке – это члены или представители правящей консервативной партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ). Здесь мы можем встретить депутата Сейма, члена парламентских комитетов по европейским делам и вопросам села Андрюса Вишняускаса, его коллегу – члена парламентского комитета по бюджету и финансам Матаса Мальдейкиса, вице-президента Лиги молодых консерваторов Викинтаса Вайткявичюса, советника премьер-министра Ингриды Шимоните Викторию Гайлюте, депутата Клайпедского городского совета Андрюса Пятрайтиса, бывшего министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичюса, приближенного к СО-ХДЛ и других.

Комнаты

Большинство литовских комнат в Clubhouse появляются спонтанно и могут существовать всего несколько часов. Однако в сервисе есть как минимум два клуба, ставящих во главе угла свою принадлежность к Литве или литовскому языковому и культурному полю.

Одной из самых первых бесед стала комната под названием «Празднуем 16 февраля в Clubhouse». В этот день Литва отмечает день восстановления государственности. Инициаторами разговора стали журналистка, пишущая о научных открытиях и новинках в образовании, Года Райбите, руководитель отдела по коммуникации и развития Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) Максимас Милта и одна из лидеров молодежного крыла Еврейской общины Литвы, стартапер Амит Голдман.

Главным двигателем литовского присутствия в Clubhouse сегодня можно назвать начинающего блогера Аудрюса Гриниса (@audriusg). Он модерирует дискуссии на литовском, английском и русском. Именно он создал первый литовскоязычный клуб на платформе под названием „Lietuviai“ («Литовцы»). Он же модерировал дискуссию в русскоязычном клубе «Бег» про спорт и тренировки, к которой в один момент подключилось немало литовцев.

Самой большой «литовской» группой сегодня является клуб «Global Lithuanians», который создали чемпионка Литвы по художественной гимнастике Моника Хасажировайте (@monikadele) и специалист по социальному маркетингу Милда Бияминайте (@mbiaminaitte). Сегодня эта площадка объединяет уже 160 человек. Среди них немало литовских студентов, которые живут и учатся за рубежом.

«Официально это первое литовское сообщество на платформе Clubhouse. Здесь соединяются литовцы, разбросанные по всему миру. Темы наших дискуссий – жизнь, предпринимательство, опыт», - рассказали журналисту создатели клуба.

Правда, и здесь дискуссии происходят довольно редко и, как правило, рождаются спонтанно.

Отдельное место в литовском сегменте Clubhouse занимают студенты. Несмотря на то, что регулярных дискуссий и скоординированных университетских сообществ на платформе пока нет, на просторах сервиса периодически можно встретить комнаты, в которых учащиеся ЕГУ и Вильнюсского университета обсуждают какие-то новости и вопросы, связанные со своими вузами.

Также в Clubhouse периодически общаются литовские студенты, которые живут и учатся за рубежом.

Из интересного: на платформе Clubhouse действует так называемый «Литовский клуб» - русскоязычный. Создатель «Литовского клуба» - Олег Сомин (@badsmiley), сооснователь международного образовательного центра NeoZebra, который базируется в Вильнюсе. Постоянных участников в этом сообществе не много – всего десять человек, однако сам факт существования такого сообщества показателен. Русскоязычных Литвы в Clubhouse много и они достаточно активны. Чему посвящен этот клуб? В описании говорится следующее: «Все о работе, жизни, бизнесе и образовании в Литве. Обсуждаем. Делимся опытом. Помогаем. Советуем. Слушаем».

Oleg Somin © DELFI / Josvydas Elinskas

Важное место в жизни литовского Clubhouse занимает группа Lietuva Marketingas, которую основал предприниматель-маркетолог Дарюс Вороненко. В Литве о нем часто говорят, как о «молодом бизнесмене, завоевавшем сердца миллионеров и знаменитостей». В этом клубе говорят о многом – о новейших тенденциях и трендах в цифровом пространстве, о маркетинге, платформах для общения, о медиа, и о бизнесе как таковом.

Если говорить о неформальных клубах, для любителей приятно провести время, на платформе действует литовское сообщество Baras – его объединяют около 50 постоянных подписчиков. Формат клуба – уютные вечерние разговоры за прохладительными и горячительными напитками. В этом сообществе время от времени спикеры делятся шутками, историями, мнениями о технологиях, развлечениях, новостях, искусстве и политике.