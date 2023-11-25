Чем заняться в выходные дни в Вильнюсе: список мероприятий

Парад военной техники
Где? проспект Конституциёс
Когда? с 12:00 ч.
По случаю 105-й годовщины восстановления Литовской армии состоится военный парад. В нем примут участие больше 1400 военных, 100 единиц военной техники.
Открытие центра зимних развлечений "Лепкальнис"
25 ноября, в 9 ч. открылся центр зимних развлечений "Лепкальнис".
Устойчивое будущее 2023
Где? Litexpo
Когда? с 09:00 ч.
Мероприятие, посвященное объединению бизнеса, организаций и ведомств, для создания устойчивого будущего.
Фестиваль культуры HIP-HOP Urban Essentials
Где? Лукишкская тюрьма
Когда? с 16:00 ч.
Urban Essentials проходил в 2012 и 2013 гг. Спустя 10 лет он вернулся.
Конкурс талантов в мире моды INJEKCIJA 2023
Где? Вильнюсская художественная академия
Когда? с 19:00 ч.
Финал 15-ого международного конкурса талантов в мире моды INJEKCIJA!
VAF’est 2023
Где? Loftas
Когда? с 17:00 до 22:00 ч.
VAF (Вильнюсский фестиваль пива) – самая большая в Литве независимая выставка craft напитков, объединяющая всех пивоваров, энтузиастов культуры craft!
Фестиваль проходит с 2018 года!
День ухи в баре Uostas
Где? рынок Гале
Когда? с 10:00 ч.
В праздничном меню два вида ухи – острая азиатская из лосося и классическая.
Выставка работ A.Крищюнаса
Где? Biuras@Galerija
Когда? с 11:00 до 16:00 ч.
Отличный повод поискать интересное произведение искусства к праздникам. В одном месте можно купить картины, майки, свитера, игры и многое другое.
Обмен вещами DĖK’ui в NORDIKА
Где? Biuras@Galerija
Когда? с 11:00 до 14:00 ч.
Инициатива обмена вещами DĖK’ui снова посетит ТЦ NORDIKА. На этот раз жителей приглашают меняться кухонной утварью – от ложек до кастрюль.
Международная выставка кошек
Где? Vilnius Outlet
Когда? с 10:00 до 19:00 ч.
Посетителей ТЦ Vilnius Outlet ждет выставка кошек. Выставка бесплатная, будет проходить 25-26 ноября с 10 до 19 ч. (26 ноября до 18 ч.) на втором этаже, рядом с магазином Stock House.