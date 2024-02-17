Чем заняться в Вильнюсе в субботу? Список мероприятий

 
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Energetikos ir technikos muziejus atsinaujina
Energetikos ir technikos muziejus atsinaujina
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas
17 февраля в Вильнюсе состоится немало мероприятий. Портал MadeinVilnius.lt представляет самые интересные из них.

1. SU-MENĖK
Где? Разные места
Когда? Весь день

SU-MENĖK возвращается в 5-ый раз и приглашает жителей и гостей города ознакомиться с современным искусством! Мероприятия будут проходить в выходные дни февраля, в музеи и галереи будет возить специальный бесплатный автобус SU-MENĖK. Можно посетить больше 40 мест.

По традиции, во время SU-MENĖK посетители галерей и музеев смогут собирать печати и отметить, сколько мест они посетили. Те, кто посетит больше 30 галерей или музеев, получат призы.

Подробности здесь.

2. Последние бременские музыканты
Где? арена Avia Solutions Group
Когда? с 19 ч.

"Последние бременские музыканты" приглашают на великолепный концерт на арене Avia Solutions Group!

3. Месяц свободы в Доме подписантов акта о независимости
Где? Дом подписантов акта о независимости, ул. Пилес, 26
Когда? весь день

Дом подписантов акта о независимости приглашает праздновать независимость и предлагает обширную программу Месяц свободы.

4. Бесплатные экскурсии в Музее автомобилей
Где? Автомузей
Когда? весь день

Вильнюсский "Автомузей" 16-18 февраля предлагает бесплатные экскурсии, заплатить надо лишь за билеты.

5. Выходные в Музее энергетики и техники
Где? Музей энергетики и техники
Когда? весь день

Выходные в Музее энергетики и техники – качественное время в музее науки.

6. Владас Багдонас и Аудрюс Балсис | Bagdoniškos dainos
Где? Костел Св. Екатерины
Когда? с 18 ч.

С концертом в костел Св. Екатерины возвращаются исполнитель Владас Багдонас и пианист Аудрюс Балсис.

7. OPUS 1 | Анна Генюшене (фортепьяно)
Где? концертный зал Organum
Когда? с 18 ч.

Пианистка Анна Генюшене даст эксклюзивный концерт в концертном зале Organum.

8. Siela | презентация альбома Sielininkai
Где? клуб Tamsta
Когда? с 20 ч.

Группа Siela в феврале представляет альбом Sielininka.

Титульная песня этого альбома – Vėjas. Žvaigždė.

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