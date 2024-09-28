Чем заняться в Вильнюсе в субботу: список мероприятий

Neakivaizdinis Vilnius приглашает найти город новым способом, через свой внутренний мир. Где в Вильнюсе можно побыть наедине с собой, услышать свои мысли, замедлить темп, почувствовать природу, движение, искусство.

Когда? Весь день

Всемирный день туризма | „Город для души“

Регистрация не требуется, просто приходите.

Посетители могут познакомиться с городом через синтез образов, звуков и запахов. Это своеобразная медитация. Также предлагается создать персонализированный маршрут с помощью современных технологий.

Вильнюсский центр информации для туристов по случаю Всемирного дня туризма предлагаем интересный опыт.

Когда? с 10:00 до 19:00 ч.

Всемирный день туризма | Медитация в городе

Супердом 2024

Где? Litexpo

Когда? с 08:00 до 19:00 ч.

27–29 сентября в LITEXPO проходит крупнейшая в Литве выставка, посвященная оборудованию жилья. В выставке участвуют больше 100 компаний из Литвы и других стран.

Фестиваль выпускников ВУ

Где? Вильнюсский университет

Когда? с 14:00 до 22:00 ч.

28 сентября ВУ приглашает своих выпускников вернуться в родные пенаты. Фестиваль – уникальная возможность возобновить связи и расширить круг общения, встретится с однокурсниками и преподавателями

Субботник

Где? ул. Тайкос, 10

Когда? с 11:00 до 19:00 ч.

С 11 ч. проходит субботник. Люди сажают кусты. Всего планируется посадить 4200 кустов.

Джимми Карр: Laughs Funny

Где? концертный зал Compensa

Когда? с 19:00 ч.