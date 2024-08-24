Чем заняться в Вильнюсе в субботу: список мероприятий

Гонки корги 2024
Где? парк Вингис
Когда? с 19:00 ч.
24 августа в парке Вингис пройдут гонки собак породы корги: в этом году на мероприятие приехали и участники из Эстонии, Латвии, Польши и даже Украины.
Международный фестиваль военных оркестров MILITARY TATTOO LITHUANIA 2024
Где? Нагорный парк
Когда? с 18:30 ч.
В этом году Литва отметит 31-ую годовщину вывода советских войск – День свободы. Это событие в третий раз отметят международным фестивалем военных оркестров НАТО Military Tattoo Lithuania 2024. В Нагорном парке можно будет услышать оркестры США, Польши, Литвы, Нидерландов и Германии.
Мероприятие начнется с шествия оркестров по проспекту Гедиминаса от Лукишкской площади. В 20.30 начнется бесплатный концерт в Нагорном парке.
Мероприятие по безопасности движения „Пульс безопасного движения“
Где? ул. Упес
Когда? с 12:00 до 18:00 ч.
Мероприятие проведут сотрудники Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа и различные организации, отвечающие за безопасное движение.
Фестиваль Vilnius is my city
Где? Бернардинский сад
Когда? с 15:30 ч.
Программа фестиваля очень разнообразная, участников ждет разнообразие вкусов, звуков и культур. На фестивале можно будет познакомиться с людьми, которые приехали в Литву из разных стран мира, и увидеть выступления танцевальных коллективов, послушать музыку.
Международный турнир по текболу
Где? Спортивная арена Саванорю
Когда? с 08:30 ч.
Текбол – это спортивная игра. Игра напоминает настольный теннис. Используется искривленный стол и мяч, похожий на футбольный, ударять по которому можно любой частью тела, кроме рук.
Терраса электростанции DJ | Snatch
Где? Терраса Музея энергетики и техники
Когда? с 18:00 ч.
Музыкальные дорожки на террасе представит Snatch.
Snatch – это новый проект, основанный единомышленниками: Lusha & Pliažas. Дуэт пишет песни в стиле Deep Tech – Acid.
На улице около музея MO. Концерты
Где? Терраса Mo
Когда? с 19:00 ч.
Последний концерт этим летом, в котором примут участие Vilniaus Energija, eiedma и Tomas Valenta с Bohemos Tarifas.
Фестиваль культурных пространств „16“
Где? разные места
Когда? с 12:30 ч.
Минкульт приглашает посетить фестиваль культурных пространств. Можно посетить 16 обновленных и новых культурных учреждений по всей Литве: театры, музеи, библиотеки.
Пройдет множество бесплатных экскурсий и мастер-классов.
Фестиваль-лаборатория студенческого уличного театра Out of context
Где? ЕГУ
Когда? с 12:30 ч.
19-26 августа во дворике Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе проходит первый фестиваль-лаборатория студенческого уличного театра Out of Context на английском языке.