Чем заняться в Вильнюсе в субботу? Список мероприятий

1. SU-MENĖK

Где? Разные места

Когда? Весь день

SU-MENĖK возвращается в 5-ый раз и приглашает жителей и гостей города ознакомиться с современным искусством! Мероприятия будут проходить в выходные дни февраля, в музеи и галереи будет возить специальный бесплатный автобус SU-MENĖK. Можно посетить больше 40 мест.

По традиции, во время SU-MENĖK посетители галерей и музеев смогут собирать печати и отметить, сколько мест они посетили. Те, кто посетит больше 30 галерей или музеев, получат призы.

Подробности здесь.

2. Последние бременские музыканты

Где? арена Avia Solutions Group

Когда? с 19 ч.

"Последние бременские музыканты" приглашают на великолепный концерт на арене Avia Solutions Group!

3. Месяц свободы в Доме подписантов акта о независимости

Где? Дом подписантов акта о независимости, ул. Пилес, 26

Когда? весь день

Дом подписантов акта о независимости приглашает праздновать независимость и предлагает обширную программу Месяц свободы.