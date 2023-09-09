Чем заняться в Вильнюсе в субботу? Список мероприятий

Этот фестиваль проходит в восьмой раз. С 7 сентября до 10 сентября можно посетить больше 30 галерей, музеев и художественных пространств. Подготовлены 3 уникальных маршрута для экскурсий. Экскурсии будут проходить на литовском и английском языках.

Выходные в вильнюсских галереях Где? разные места Когда? с 10:00 до 19:00 ч.

Фестиваль начнется в Лепкальнисском водохранилище. 9 сентября с 10 до 16 ч. можно посетить водохранилище самостоятельно.

Вильнюсский муниципалитет третий год подряд приглашает на фестиваль Mechanizmai. 9–10 сентября горожане вместе с экскурсоводами посетят предприятия, работающие в сфере энергетики и индустриальные районы и узнают, как в дома жителей попадает тепло, вода, электричество, как меняется городской транспорт.

Фестиваль Mechanizmai Где? разные места Когда? с 10:00 до 16:00 ч.

За 3 ночи на 7-ми сценах выступят 375 музыкантов, диджеев, деятелей искусства. На основной сцене выступят ba., Lemon Joy , Ten Walls и др.

Loftas Fest Где? Loftas Когда? Весь день

Фестиваль современного цирка HELIUM

Где? Menų spaustuvė

Когда? с 12:00 до 22:00 ч.

Фестиваль современного цирка состоится уже в 17-й раз! Он проходит 5-10 сентября в Menų spaustuvė, выставочных залах Вильнюсской академии наук и помещениях Вильнюсского театра Lėlė!

Музыка в пространстве

Где? разные места

Когда? с 15:00 до 23:00 ч.

Музыка в пространстве – творческая платформа и единственный в Литве фестиваль современной музыки, посвященный исследованию отношениям человека со звуковым окружением и пространством. Его проводят с 2014 года.

В этом году мероприятия состоятся в: ТЦ Panorama, Великокняжеском дворце, административном здании Swedbank, на рынке Halės, в городском транспорте, на железнодорожном вокзале, в больнице на Вилкпедес, в лаздинайском подземном переходе, в ночлежном доме, Бернардинском саду, подземной автостоянке на площади В.Кудирки, в Музее энергетики и техники и др.

Открытые исследования в "Парке рельсов"

Где? Парк рельсов

Когда? с 12:00 до 18:00 ч.