Чем заняться в Вильнюсе в субботу? Список мероприятий

Loftas Fest
Где? Loftas
Когда? Весь день
На индустриальной территории Loftas состоится фестиваль музыки и искусства Loftas Fest.
За 3 ночи на 7-ми сценах выступят 375 музыкантов, диджеев, деятелей искусства. На основной сцене выступят ba., Lemon Joy, Ten Walls и др.
Фестиваль Mechanizmai
Где? разные места
Когда? с 10:00 до 16:00 ч.
Вильнюсский муниципалитет третий год подряд приглашает на фестиваль Mechanizmai. 9–10 сентября горожане вместе с экскурсоводами посетят предприятия, работающие в сфере энергетики и индустриальные районы и узнают, как в дома жителей попадает тепло, вода, электричество, как меняется городской транспорт.
Фестиваль начнется в Лепкальнисском водохранилище. 9 сентября с 10 до 16 ч. можно посетить водохранилище самостоятельно.
Выходные в вильнюсских галереях
Где? разные места
Когда? с 10:00 до 19:00 ч.
Этот фестиваль проходит в восьмой раз. С 7 сентября до 10 сентября можно посетить больше 30 галерей, музеев и художественных пространств. Подготовлены 3 уникальных маршрута для экскурсий. Экскурсии будут проходить на литовском и английском языках.
Фестиваль современного цирка HELIUM
Где? Menų spaustuvė
Когда? с 12:00 до 22:00 ч.
Фестиваль современного цирка состоится уже в 17-й раз! Он проходит 5-10 сентября в Menų spaustuvė, выставочных залах Вильнюсской академии наук и помещениях Вильнюсского театра Lėlė!
Музыка в пространстве
Где? разные места
Когда? с 15:00 до 23:00 ч.
Музыка в пространстве – творческая платформа и единственный в Литве фестиваль современной музыки, посвященный исследованию отношениям человека со звуковым окружением и пространством. Его проводят с 2014 года.
В этом году мероприятия состоятся в: ТЦ Panorama, Великокняжеском дворце, административном здании Swedbank, на рынке Halės, в городском транспорте, на железнодорожном вокзале, в больнице на Вилкпедес, в лаздинайском подземном переходе, в ночлежном доме, Бернардинском саду, подземной автостоянке на площади В.Кудирки, в Музее энергетики и техники и др.
Открытые исследования в "Парке рельсов"
Где? Парк рельсов
Когда? с 12:00 до 18:00 ч.
Посетители мероприятия смогут увидеть студии художников в сердце Вильнюсского железнодорожного вокзала. Можно не только посетить студии, но и пообщаться с работающими в них художниками.
День превенции самоубийств 2023 "Помоги увидеть свет"
Где? парк Вингис
Когда? с 13:00 до 16:00 ч.
Цель этого мероприятия - завязать разговор о психическом здоровье и обратить внимание на одну из самых насущных проблем нашего общества – самоубийства.
Открытые и бесплатные уроки танцев | Low Air
Где? проспект Гедиминаса, 2A
Когда? с 11:00 до 15:00 ч.
Школа танцев Low Air начинает 10-ый сезон уроков танцев и приглашает учиться танцам детей, подростков и взрослых.
Minam100 благотворительный женский велозаезд на 100 км
Где? ул. Сваёню, 48
Когда? весь день
Minam100 объединяет любителей велосипедного спорта. В прошлом году в заезде участвовало больше 200 женщин, было собрано 25 000 евро. Всех желающих приглашают участвовать в благотворительном заезде.