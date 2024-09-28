Чем заняться в Вильнюсе в субботу: список мероприятий

Всемирный день туризма | Медитация в городе
Где? ул. Пилес, 7
Когда? с 10:00 до 19:00 ч.
Вильнюсский центр информации для туристов по случаю Всемирного дня туризма предлагаем интересный опыт.
Посетители могут познакомиться с городом через синтез образов, звуков и запахов. Это своеобразная медитация. Также предлагается создать персонализированный маршрут с помощью современных технологий.
Регистрация не требуется, просто приходите.
Всемирный день туризма | „Город для души“
Где? Разные места
Когда? Весь день
Neakivaizdinis Vilnius приглашает найти город новым способом, через свой внутренний мир. Где в Вильнюсе можно побыть наедине с собой, услышать свои мысли, замедлить темп, почувствовать природу, движение, искусство.
Супердом 2024
Где? Litexpo
Когда? с 08:00 до 19:00 ч.
27–29 сентября в LITEXPO проходит крупнейшая в Литве выставка, посвященная оборудованию жилья. В выставке участвуют больше 100 компаний из Литвы и других стран.
Фестиваль выпускников ВУ
Где? Вильнюсский университет
Когда? с 14:00 до 22:00 ч.
28 сентября ВУ приглашает своих выпускников вернуться в родные пенаты. Фестиваль – уникальная возможность возобновить связи и расширить круг общения, встретится с однокурсниками и преподавателями
Субботник
Где? ул. Тайкос, 10
Когда? с 11:00 до 19:00 ч.
С 11 ч. проходит субботник. Люди сажают кусты. Всего планируется посадить 4200 кустов.
Джимми Карр: Laughs Funny
Где? концертный зал Compensa
Когда? с 19:00 ч.
Выступает знаменитый великобританский стендап-комик Джимми Карр. В Вильнюсе он представит свою новую программу Laughs Funny.
Дон Карлос
Где? Литовский национальный театр оперы и балета
Когда? с 18:30 ч.
„Большая“ опера Джузеппе Верди „Дон Карлос“.
Поэзия с Востока 2024
Где? Дом-музей Юргиса и Марии Шлапялисов
Когда? с 18:00 ч.
Чтение стихов „Поэзия с Востока“! Встреча с переводчиками.
Ян Блумквист ВЖИВУЮ
Где? Loftas
Когда? с 23:00 ч.
Впервые в Вильнюсе выступит всемирно известный диджей Ян Блумквист!