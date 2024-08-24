Чем заняться в Вильнюсе в субботу: список мероприятий

Гонки корги 2024

Где? парк Вингис

Когда? с 19:00 ч.

24 августа в парке Вингис пройдут гонки собак породы корги: в этом году на мероприятие приехали и участники из Эстонии, Латвии, Польши и даже Украины.

Международный фестиваль военных оркестров MILITARY TATTOO LITHUANIA 2024

Где? Нагорный парк

Когда? с 18:30 ч.

В этом году Литва отметит 31-ую годовщину вывода советских войск – День свободы. Это событие в третий раз отметят международным фестивалем военных оркестров НАТО Military Tattoo Lithuania 2024. В Нагорном парке можно будет услышать оркестры США, Польши, Литвы, Нидерландов и Германии.