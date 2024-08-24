2024.08.24 11:05

Чем заняться в Вильнюсе в субботу: список мероприятий

 
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Net 60 korgių susirinko Vingio parke išsiaiškinti, kuris iš jų greičiausias
Net 60 korgių susirinko Vingio parke išsiaiškinti, kuris iš jų greičiausias

24 августа в столице Литвы пройдет ряд интересных мероприятий, пишет портал madeinvilnius.lt

Гонки корги 2024

Где? парк Вингис

Когда? с 19:00 ч.

24 августа в парке Вингис пройдут гонки собак породы корги: в этом году на мероприятие приехали и участники из Эстонии, Латвии, Польши и даже Украины.

Международный фестиваль военных оркестров MILITARY TATTOO LITHUANIA 2024

Где? Нагорный парк

Когда? с 18:30 ч.

В этом году Литва отметит 31-ую годовщину вывода советских войск – День свободы. Это событие в третий раз отметят международным фестивалем военных оркестров НАТО Military Tattoo Lithuania 2024. В Нагорном парке можно будет услышать оркестры США, Польши, Литвы, Нидерландов и Германии.

Мероприятие начнется с шествия оркестров по проспекту Гедиминаса от Лукишкской площади. В 20.30 начнется бесплатный концерт в Нагорном парке.

Мероприятие по безопасности движения „Пульс безопасного движения“

Где? ул. Упес

Когда? с 12:00 до 18:00 ч.

Мероприятие проведут сотрудники Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа и различные организации, отвечающие за безопасное движение.

Фестиваль Vilnius is my city

Где? Бернардинский сад

Когда? с 15:30 ч.

Программа фестиваля очень разнообразная, участников ждет разнообразие вкусов, звуков и культур. На фестивале можно будет познакомиться с людьми, которые приехали в Литву из разных стран мира, и увидеть выступления танцевальных коллективов, послушать музыку.

Международный турнир по текболу

Где? Спортивная арена Саванорю

Когда? с 08:30 ч.

Текбол – это спортивная игра. Игра напоминает настольный теннис. Используется искривленный стол и мяч, похожий на футбольный, ударять по которому можно любой частью тела, кроме рук.

Терраса электростанции DJ | Snatch

Где? Терраса Музея энергетики и техники

Когда? с 18:00 ч.

Музыкальные дорожки на террасе представит Snatch.

Snatch – это новый проект, основанный единомышленниками: Lusha & Pliažas. Дуэт пишет песни в стиле Deep Tech – Acid.

На улице около музея MO. Концерты

Где? Терраса Mo

Когда? с 19:00 ч.

Последний концерт этим летом, в котором примут участие Vilniaus Energija, eiedma и Tomas Valenta с Bohemos Tarifas.

Фестиваль культурных пространств „16“

Где? разные места

Когда? с 12:30 ч.

Минкульт приглашает посетить фестиваль культурных пространств. Можно посетить 16 обновленных и новых культурных учреждений по всей Литве: театры, музеи, библиотеки.

Пройдет множество бесплатных экскурсий и мастер-классов.

Фестиваль-лаборатория студенческого уличного театра Out of context

Где? ЕГУ

Когда? с 12:30 ч.

19-26 августа во дворике Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе проходит первый фестиваль-лаборатория студенческого уличного театра Out of Context на английском языке.

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